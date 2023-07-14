Следующие 10 лет Украине придется искать 4,5 млн работников - Минэкономики

В течение следующих десяти лет Украине придется дополнительно привлечь 4,5 млн работников на рынок труда, чтобы осуществить послевоенное восстановление.

Об этом заявили в Министерстве экономики.

Отмечается, что еще до начала полномасштабного вторжения Украина сталкивалась с нехваткой рабочей силы. Однако сейчас более 6 млн украинцев были вынуждены выехать за границу, и ситуация с рабочей силой в стране стала еще более критической.

По оценке Министерства экономики, в течение следующих десяти лет Украине придется дополнительно привлечь 4,5 миллиона сотрудников на рынок труда.

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"Восстановление рынка труда - это не следствие победы, это путь к победе. Поскольку страна приближается к послевоенной эпохе восстановления общества, потребности в рабочей силе будут только расти, чтобы соответствовать требованиям экономического восстановления", - отметили в Минэкономики.

Отмечается, Украина проводит по этому поводу консультации с Международной организацией по миграции (МОМ) и Международной организацией труда (МОТ).

"МОМ и МОТ планируют и в дальнейшем поддерживать Министерство экономики в прокладывании пути к восстановлению рынка труда для достижения ключевых приоритетов", - сообщили в Минэкономики.

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"Впереди нас ожидает тесное сотрудничество для помощи государству на его пути к восстановлению и формированию перспективного будущего Украины и ее народа. Экономическое восстановление имеет первоочередное значение для этого процесса", - отметил глава представительства МОМ Ан Нгуен.

Как следует из сообщения, речь идет, в частности, об обновлении рынка труда в Украине на основе новых экономических реалий.

"Пришло время заложить основы для обновленного рынка труда, который найдет наилучшее применение знаниям, навыкам и способностям, которыми обладают люди, и предложит им новые экономические возможности, достойный труд и социальную защиту. Мы подтверждаем свою готовность поддерживать усилия Украины в этом направлении", - заявил Национальный координатор МОТ Сергей Савчук.

Напоминаем:

В прошлом году Министерство экономики разработало новый проект закона "О труде". Анализ законопроекта дает основания полагать, что в случае его принятия, мы сможем в конце концов избавиться от советской идеологии трудовых отношений.

В апреле текущего года Верховная Рада приняла за основу законопроект, который должен урегулировать работу домашних работников. Суть документа - ввести в законодательство понятие "домашний труд".

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