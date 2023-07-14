Индексы потребительских настроений украинцев ухудшились по всем индикаторам - исследование

В июне 2023 года зафиксировано падение всех составляющих индикатора потребительских настроений украинцев - от личного материального положения до состояния экономики страны, от оценок текущей ситуации до ожиданий на будущее.

Об этом сообщает исследовательское агентство Info Sapiens, которое с 2019 года проводит оценки потребительских настроений в Украине (с 2000 года исследование проводило GfK Ukraine, - ред.).

Как отмечают аналитики, в июне 2023 года прослеживалась более пессимистическая оценка населением Украины как ситуации по состоянию на сейчас, так и будущего.

"Фиксируется снижение показателей по всем составляющим индикатора - снизился, как индекс потребительских настроений, так и индексы текущего положения и экономических ожиданий. В общем, прослеживается более пессимистическая оценка населением Украины как ситуации по состоянию на сейчас, так и будущего", - комментируют аналитики Info Sapiens.

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По данным исследования, Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 9,5 пунктов и составляет 82,5 п. Уменьшились все составляющие индикатора.

Индекс текущего положения уменьшился и составляет 52,3, что на 6,1 п. ниже уровня этого показателя в мае. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

индекс текущего личного материального положения (х1) составил 47,3, что на 3,1 п. ниже показателя в мае;

индекс целесообразности крупных покупок (х5) уменьшился на 9 п. и установился на отметке 57,3 п.

Индекс экономических ожиданий в июне уменьшился на 11,8 п. и составляет 102,6 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

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индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 96,4 п., что на 11,2 п. ниже уровня этого показателя в мае;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) уменьшился на 14,1 п. и составляет 87,3 п.;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) уменьшился на 10,2 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 124,1 п.

В июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 9,1 п. и составляет 129,9 п.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 8,3 п. и составляет 182,3 п.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,7 п. и составляет 138,6 п.

Напоминаем:

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Для определения Индекса потребительских цен респондентам задают следующие вопросы:

Как изменилось материальное положение вашей семьи за последние шесть месяцев?

Как, по вашему мнению, изменится материальное положение вашей семьи в течение следующих шести месяцев?

Говоря об экономической ситуации в стране в целом, вы считаете, что следующие двенадцать месяцев будут для экономики страны благоприятным или неблагоприятным временем?

Как вы охарактеризовали бы следующие пять лет - как благоприятное или неблагоприятное время для экономики страны?

Как вы думаете, сейчас в целом благоприятное или неблагоприятное время делать крупные покупки для дома?

По каждому из этих вопросов определяют соответствующий индекс:

индекс текущего личного материального положения (х1);

индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2);

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3);

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет (х4);