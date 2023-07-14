Со следующей недели в Офисе Президента начнутся встречи с бизнесом "за закрытыми дверями" - СМИ

С понедельника в Офисе президента начнутся встречи с представителями бизнеса, которые будут проходить "за закрытыми дверями", для откровенного обсуждения проблем, возникающих с силовиками, налоговой и таможней.

Об этом сообщает Forbes.ua со ссылкой на двух собеседников в ОП.

"Для этого создали специальную координационную платформу с участием заместителя главы ОП Ростислава Шурмы, вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко и заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого", - отметили источники издания, имеющие отношение к подготовке платформы.

Платформа создана по поручению президента.

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"Это именно та площадка, которую во время общей встречи бизнеса с Владимиром Зеленским предложили создать предприниматели", - отметил источник в ОП.

"Свириденко, Шурма и Вербицкий будут принимать представителей бизнеса в течение следующей недели в ОП за закрытыми дверями. По плану, на каждой такой встрече будет по трое предпринимателей, говорит собеседник в ОП. Также возможно участие других должностных лиц", - сообщили собеседники издания на условиях анонимности.

Кроме проблем с силовиками, налоговой и таможней, будут рассматривать и возможность изменения законодательства, если это сможет помочь бизнесу, отметил другой собеседник, причастный к подготовке работы платформы.

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Отмечается, что у президента хотят услышать конкретные фамилии и органы, на которые есть нарекания.

"Одно из главных требований к бизнесу - откровенно рассказывать о проблемах, потому что во время общей встречи с президентом 29 июня некоторые из них боялись называть конкретные фамилии и органы, на которые есть нарекания", - подытожил представитель Офиса президента.

Напоминаем:

Часть своей большой речи в Верховной Раде 28 июня Владимир Зеленский посвятил работе бизнеса, а на следующий день встретился с рядом предпринимателей, чтобы обсудить их проблемы.

29 июня президент, впервые за время полномасштабной войны собрал на встречу несколько десятков крупнейших предпринимателей страны и представителей бизнес-ассоциаций. Говорили о налогах и обысках.

На встрече с президентом Владимиром Зеленским представители бизнеса предложили создать координационную платформу для коммуникации по защите прав бизнеса и рассмотрения других вопросов.

А президент выступил за то, чтобы все проверки бизнеса перешли в единый орган. Главные кандидаты - Бюро экономической безопасности или Госбюро расследований.