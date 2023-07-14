Банки с января по май получили рекордную прибыль: почти половина приходится на Приватбанк

За первые 5 месяцев года украинские банки получили рекордные 53,59 миллиарда гривен прибыли, почти половина из которых приходится на государственный Приватбанк.

Об этом сообщает Опендатабот.

Показатель прибыли за январь-май в 2,2 раза превышает показатель соответствующего периода 2021 года.

"Такой результат является, как минимум, лучшим за последние пять лет, а как максимум - за всю историю независимости Украины", - отмечают аналитики.

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опендатабот

Прибыль в размере 53,66 млрд грн получили 59 из 65 работающих банков, то есть 91% учреждений. 6 банков (9%) - убытки в размере 73,19 млн гривен. Все банки с убытками являются финучреждениями с частным капиталом.

Большая часть общей прибыли, а именно 59%, принадлежит государственным банкам. В общей сложности за пять месяцев текущего года они заработали 31,43 млрд гривен. Львиную долю этих средств – 81% – получил ПриватБанк.

"Его доход составил 25,48 млрд грн или 47,5% от общей суммы "заработков" всех украинских банков за указанный период. При этом, в январе-мае 2023-го Приватбанк получил почти втрое большую прибыль по сравнению с соответствующим промежутком в 2021 году, когда им было заработано 8,69 млрд гривен", – добавляют исследователи.

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С положительным балансом первые пять месяцев текущего года завершили все 15 банков с иностранным капиталом. В общей сложности они сделали 15,01 млрд гривен — 28% от общей прибыли банков Украины.

Эти показатели в 1,7 раза превышают результаты аналогичного периода 2021 года, когда банки с иностранным капиталом получили выгоду на сумму 8,73 млрд гривен.

Лидерами среди банков с иностранным капиталом стали:

Райффайзен банк (3,26 млрд гривен);

Укрсиббанк (2,89 млрд гривен);

ОТП банк (2,57 млрд гривен).

Итого эти три банка получили 58% всей прибыли указанной банковской группы.

опендатабот

Группа банков с частным капиталом (46 учреждений) за пять месяцев текущего года также получила прибыль - 7,15 млрд гривен, что составляет 13% от общей прибыли всех украинских банков. Заработок за соответствующий период 2021 г. был увеличен в 1,5 раза.

В лидеры банков с частным капиталом вошли:

ПУМБ (2,99 млрд гривен или 42% общего наследия этой банковской группы;

Универсал банк (1,31 млрд гривен);

банк Южный (0,55 млрд гривен).

Итого они получили 68% всей прибыли этой банковской группы.

опендатабот

ТОП-10 банков страны по размеру доходов с начала года почти не изменился, в лидеры вошли Приватбанк, Райффайзен банк и ПУМБ.

Экономическая правда