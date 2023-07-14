Украина уже имеет треть финансирования на быстрое восстановление: в Минфине говорят - "всего треть"

Украина уже имеет чуть больше трети необходимого международного финансирования на нужды быстрого восстановления в 2023 году в сумме 3,87 млрд долларов из необходимых 14,1 млрд долларов.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Впрочем, в Минфине говорят о расхождениях между проектами, которые хотят инвестировать партнеры, и потребностями Украины.

В целом, Украина имеет обязательства от доноров предоставить до 42,5 млрд долларов США макрофинансовой поддержки в 2023 году для финансирования дефицита государственного бюджета Украины. Однако, деньги, которые готовы выделять на быстрое восстановление, составляют лишь треть от необходимого.

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"Из всех финансовых обязательств партнеров на восстановление Украины только 3,87 млрд долларов США соответствуют потребностям быстрого восстановления, которое оценивается в 14,1 млрд долларов США", - говорится в сообщении Минфина.

Напоминаем:

Ранее министр финансов Сергей Марченко указывал, что на первоочередное восстановление в госбюджете-2023 предусмотрено $3,3 млрд, тогда как остальную сумму - до $14,1 млрд, по оценке Всемирного банка в рамках RDNA2, Украина рассчитывает получить за счет международной помощи.

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В апреле на третьем "круглом столе" министров в поддержку Украины в рамках весеннего собрания ВБ и МВФ в Вашингтоне премьер-министр Денис Шмыгаль призвал собрать необходимую сумму еще до конца первого полугодия.

Как отмечал в конце мая глава Минфина, международные партнеры предоставили гарантии на сумму около $4,3 млрд, а необеспеченные потребности в финансировании первоочередного восстановления Украины составляют еще около $6,5 млрд.

Марченко напомнил, что потребности энергосектора в первоочередном восстановлении оцениваются в $3,3 млрд, гуманитарного разминирования - $400 млн, восстановления разрушенного и поврежденного жилья - $1,9 млрд, критической и социальной инфраструктуры - $5,8 млрд, а также $2,8 млрд нужно для поддержки частного сектора.