Украина уже имеет треть финансирования на быстрое восстановление: в Минфине говорят - "всего треть"
Украина уже имеет чуть больше трети необходимого международного финансирования на нужды быстрого восстановления в 2023 году в сумме 3,87 млрд долларов из необходимых 14,1 млрд долларов.
Об этом сообщает Министерство финансов.
Впрочем, в Минфине говорят о расхождениях между проектами, которые хотят инвестировать партнеры, и потребностями Украины.
В целом, Украина имеет обязательства от доноров предоставить до 42,5 млрд долларов США макрофинансовой поддержки в 2023 году для финансирования дефицита государственного бюджета Украины. Однако, деньги, которые готовы выделять на быстрое восстановление, составляют лишь треть от необходимого.
"Из всех финансовых обязательств партнеров на восстановление Украины только 3,87 млрд долларов США соответствуют потребностям быстрого восстановления, которое оценивается в 14,1 млрд долларов США", - говорится в сообщении Минфина.
Напоминаем:
Ранее министр финансов Сергей Марченко указывал, что на первоочередное восстановление в госбюджете-2023 предусмотрено $3,3 млрд, тогда как остальную сумму - до $14,1 млрд, по оценке Всемирного банка в рамках RDNA2, Украина рассчитывает получить за счет международной помощи.
В апреле на третьем "круглом столе" министров в поддержку Украины в рамках весеннего собрания ВБ и МВФ в Вашингтоне премьер-министр Денис Шмыгаль призвал собрать необходимую сумму еще до конца первого полугодия.
Как отмечал в конце мая глава Минфина, международные партнеры предоставили гарантии на сумму около $4,3 млрд, а необеспеченные потребности в финансировании первоочередного восстановления Украины составляют еще около $6,5 млрд.
Марченко напомнил, что потребности энергосектора в первоочередном восстановлении оцениваются в $3,3 млрд, гуманитарного разминирования - $400 млн, восстановления разрушенного и поврежденного жилья - $1,9 млрд, критической и социальной инфраструктуры - $5,8 млрд, а также $2,8 млрд нужно для поддержки частного сектора.