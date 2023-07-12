Новости 12 июля: возможная докапитализация "Укрэксимбанка", бизнес разрабатывает "План Украины"

Минэкономики и бизнес разрабатывают "План Украины". Обсуждаются ключевые отрасли, которые должны стать стимулом для развития украинской экономики и наработки конкретных высокоуровневых секторальных предложений.

Абрамович оспаривает санкции ЕС. Российский миллиардер Роман Абрамович оспаривает санкции Европейского Союза, наложенные на него после начала большой войны в Украине. Он утверждает, что ограничения были введены просто потому, что он известный россиянин. Рассмотрение назначено на 13 июля.

Решение суда по делу о праве собственности на "трубу Медведчука". Судебные тяжбы по возвращению в государственную собственность "трубы Медведчука", которые длились с 2011 года, завершились вердиктом, согласно которому суд удовлетворил основные, но не все требования Фонда госимущества как истца.

Переход украинской железной дороги на евроколею. Европейская комиссия совместно с Европейским инвестиционным банком разработали стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую, в частности - переход на евроколею шириной 1435 мм.

Реклама:

У "Укрэксимбанка" проблемы с адекватностью капитала. В Национальном банке не исключают необходимость в этом году в докапитализации государственного "Укрэксимбанка".

Резкий рост стоимости сезонных овощей и фруктов. Стоимость борщевого набора в Украине за последние 5 лет выросла в 2,2 раза, а только за последний год - в 1,4 раза.

Увеличение бюджетных мест в учебных заведениях. Кабинет Министров Украины увеличил государственный заказ на 2023 год на подготовку специалистов медицинских специальностей, социальных работников и рабочих кадров - всего на 3,5 тыс. человек.

Реклама:

Эксклюзивы ЭП

"Я бы солгала, если бы сказала, что мне вообще не страшно". Рожкова о национализации банка Фридмана, судах с Коломойским и изношенных банкнотах

Почему "Укрпочте" не нужен банк, когда "Альфа банк" станет государственным, и как банки выполняют рекомендации НБУ по обмену изношенной валюты. Объясняет первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Как силовики "кошмарят" бизнес

Бюро экономической безопасности провалило задачу борьбы с экономической преступностью, как до этого это сделали его предшественники - налоговики, Нацполиция и СБУ. Теперь власть обещает МВФ начать все заново.