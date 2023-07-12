В ЕС разработали стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую

Европейская комиссия совместно с Европейским инвестиционным банком разработали стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую, в частности - переход на евроколею шириной 1435 мм.

Соответствующий документ обнародован на сайте ЕК.

"Из-за последствий нынешнего конфликта можно ожидать, что в Украине и Молдове произойдут значительные экономические преобразования, что будет способствовать дальнейшей интеграции в ЕС, укреплению трансграничных связей, повышению социальной сплоченности и экономического развития. Железнодорожный транспорт может сыграть ключевую роль в этой трансформации", - отмечается в Стратегии.

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Подчеркивается, что железнодорожный сектор является важной цепью логистики, а следовательно - предпосылкой для будущих инвестиций в Украину и Молдову.

Однако существует ряд технических вызовов, которые необходимо преодолеть.

Основной вызов заключается в необходимости построения в Украине и Молдове новой магистральной сети колеи 1435 мм, которая будет работать параллельно с нынешней сетью 1520 мм.

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При этом евроколея 1435 мм будет предназначена для скоростных перевозок. Это международные пассажирские поезда, Интерсити, перевозки грузов в контейнерах/на платформах.

Существующая колея 1520 мм будет обслуживать медленный транспорт. Это местные и региональные пассажирские поезда, тяжеловесные грузы.

Развитие магистральной сети 1435 мм будет осуществляться в три этапа - с запада на восток.

строительство евроколеи 1435 мм от границы с Польшей (Мостиска) до Львова и в Молдове от Кишинева до границы с Румынией;

строительство евроколеи 1435 мм между Львовом и Киевом, создание второго коридора на севере Украины - от Польши (Дорогуск) до Киева и соединение Львова с Чопом;

продолжение евроколеи от Киева на восток - до Харькова и Днепра, а также расширение сети на западе и юге Украины: от Польши (Рава-Русская) до Львова, от Львова - до границы с Румынией (через Ивано-Франковск и Черновцы), от Одессы - до Кишинева.

В дальнейшем возможно расширение железнодорожной сети 1435 мм до таких городов, как Запорожье, Херсон, Николаев, Мариуполь, Донецк, Луганск и Севастополь.

Общая стоимость трех этапов - около 11,5 млрд евро (первый - 700 млн евро, второй - 5,9 млрд евро, третий - 4,9 млрд евро).

В то же время, как подчеркивают авторы стратегии, строительство новых коридоров с европейской шириной колеи 1435 мм в Украине и Молдове не является достаточным для обеспечения интеграции железнодорожных систем этих стран в ЕС.

"Необходимы многочисленные дополнительные меры", - отмечается в стратегии.

Например, среди проблем указывается состояние подвижного состава в Украине.

Так, кроме того, что все существующие украинские локомотивы предназначены для колеи 1520 мм и поэтому несовместимы с будущей сетью 1435 мм, практически весь существующий парк локомотивов является устаревшим.

Например, средний возраст электровозов составляет около 42 лет (нормативный срок эксплуатации 30 лет), магистральных тепловозов - около 32 лет (нормативный срок службы - 20 лет), маневровых тепловозов - около 38 лет (нормативный срок службы - 20 лет), тепловозов - около 38 лет (нормативный срок эксплуатации - 25 лет).

Отмечается, что приведенные данные отражают подвижной состав по "инвентарной книге", но парк локомотивов в рабочем состоянии значительно меньше:

магистральных электровозов на ходу - около 775 единиц (из 1200 в инвентарной книге),

магистральных тепловозов - около 205 единиц (из 850 в инвентарной книге),

маневровых тепловозов - около 810 единиц (из 1 250 в инвентарной книге),

Более 600 локомотивов АО "Укрзализныця" имеют просроченный ремонт. В целом, по оценкам АО "Укрзализныця" средний износ локомотивов составляет более 98%.

Отмечается. что "Укрзализныця" разработала план обновления подвижного состава под названием "Локомотив". Но концепция обновления локомотивного парка предусматривает реализацию до 2033 года.

В 2021 году Украина договорилась с Францией о закупке 130 грузовых электровозов модели Alstom Prima. Однако сейчас этот контракт заморожен в связи с военными действиями.

Общий парк грузовых вагонов АО "Укрзализныця" составляет около 82,5 тыс. единиц, что составляет около 50% от общего количества вагонов - около 168 тыс. единиц (учитывая также частные вагоны). При этом из имеющегося парка грузовых вагонов, принадлежащих "Укрзалізниці", в рабочем состоянии находится около 62,9 тыс. единиц (76%).

Напоминаем:

24 мая 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о намерении Украины перейти на европейский стандарт пути.

Сначала евроколея соединит крупные железнодорожные узлы и крупные города, а затем сеть постепенно будет расширяться по всей стране. Рассматриваются следующие этапы: Львов-Киев, Львов-Одесса, Львов-Кривой Рог.

Сейчас поезда в Украине движутся по "широкой" колее (1 520 мм), распространенной на территории стран бывшего СССР. Такую же колею использует Литва, Латвия и Эстония, а также - Беларусь. Большинство стран Евросоюза (за исключением Испании и Португалии) вместо этого пользуются "узкой" колеей (1 435 мм).

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