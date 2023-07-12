Как силовики "кошмарят" бизнес

За майже два роки існування Бюро економічної безпеки (БЕБ) з більш ніж трьох десятків вироків за розслідуваними БЕБ справами в Реєстрі судових рішень значиться лише одне рішення, за яким обвинувачений отримав суворе покарання – реальне тюремне ув'язнення.

Звісно, все можна було б списати на те, що БЕБ – відносно молодий орган. Його створили в травні 2021 року, фактично Бюро почало працювати з кінця 2021 року, а його штат досі сформований лише на 20%.

Тому поки що до 5% кримінальних проваджень, розслідуваних БЕБ, встигли потрапити до суду. Логічно, що далі цей відсоток поступово зростатиме, як і кількість гучних справ про економічні злочини.

Проте, схоже, річ не лише в юності Бюро. По-перше, більшість проваджень, які вже опинилися в суді – це 1 частина 204 ст. Кримінального кодексу (ККУ) – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (санкція передбачає лише штраф).

По-друге, на суттєве зростання відсотка переданих до суду справ не варто розраховувати – це проблема всіх органів, які досі продовжують займатися правопорушеннями у господарській діяльності (Національна поліція та Служба безпеки України), і на які цьогоріч досі припадає майже половина від усіх кримінальних проваджень в цій сфері.

За половину 2023 року всі разом вони передали до суду лише 13% справ у порівнянні із кількістю відкритих кримінальних проваджень (282 з 2098). У 2022 році цей відсоток становив 34% (1166 з 3414), а у 2019-2021 роках – 35-45%.

Можливо, ця статистика і зовсім не була б проблемою, якби не реальність: у 2022-2023 роках в Україні зафіксована рекордна частка нелегального ринку підакцизних товарів, несплати податків з грального бізнесу.

Є багато причин, які можуть пояснити чому БЕБ не став іншим, ніж попередники. На Бюро стоїть клеймо токсичного заступника голови Офісу президента Олега Татарова: за даними джерел УП, на нього орієнтується заступник директора БЕБ і його ж кум Віталій Гагач.

Інший факт – з моменту створення БЕБ керівництвом не оголошено жодного конкурсного відбору на керівні посади, а всіх керівників підрозділів призначали з порушенням закону як тимчасово виконуючих обов’язки. Більшість цих постів займають кадрові податківці.

Урешті-решт під шквалом критики навесні із займаної посади пішов експодатківець і перший голова БЕБ Вадим Мельник. Після цього робота Бюро дещо покращилася, але проривом її результати все одно назвати не можна.

"Посади у Бюро, які належали працівникам податкової міліції ймовірно займуть працівники Служби безпеки України", – вказує на ще один ризик голова депутатської тимчасової слідчої комісії, яка займається аналізом ефективності БЕБ, Ярослав Железняк.

В такому разі надія, як часто уже бувало, на міжнародних партнерів. Влада зобов'язалася перед МВФ перезапустити БЕБ. На початку липня МВФ оприлюднив оновлений Меморандум після першого перегляду програми розширеного фінансування України EFF. В документі міжнародні партнери деталізували окремий пункт про реформу БЕБ. Деталі стосуються того, що Україна зобов’язалася підготувати зміни до закону, щоб перезапустити орган, посилити аналітичну складову та підпорядкувати його Міністерству фінансів.

Серед основних задач: розробити прозорий конкурсний відбір керівництва та працівників; посилити вимоги до відбіркової комісії; запровадити контрактну систему для працівників; розробити механізм переатестації персоналу.