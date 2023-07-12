Минэкономики и бизнес разрабатывают "План Украины": что он предусматривает

Министерство экономики совместно с украинскими предпринимателями, ассоциациями и экспертами создаст более 10 отраслевых рабочих групп для обсуждения и разработки конкретных и комплексных мер по развитию в ключевых отраслях экономики Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Планируется обсуждение ключевых отраслей, которые должны стать стимулом для развития украинской экономики и выработки конкретных высокоуровневых секторальных предложений", - говорится в сообщении.

Эти разработки лягут в основу Плана Украины для Ukraine Facility (UF) от Европейского Союза.

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Кроме того, диалог с бизнесом позволит разработать проект секторальных программ развития для UF и предложения от бизнеса к секторальным стратегиям развития на 10 лет по трем этапам:

краткосрочные – 2023-2024 гг.;

среднесрочные – 2025-2027 гг.;

долгосрочные – 2028-2033 гг.

Наработка Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility позволит привлечь в украинскую экономику 50 млрд евро помощи от Европейской комиссии, о которой объявили во время Ukraine Recovery Conference.

"Для поступления финансирования по программе Ukraine Facility мы должны наработать План восстановления, реконструкции и модернизации страны. Его поэтапное воплощение позволит нам в течение следующих 4 лет не только получить 50 миллиардов евро помощи, но и помочь в привлечении дополнительных инвестиций от партнеров на почти такую же сумму – 50 миллиардов. Но для этого должны сформировать общее видение экономического развития страны", – добавила Свириденко.

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План Украины должен структурировать видение послевоенного восстановления и развития Украины. Также там должны быть выписаны будущие реформы и секторы, нуждающиеся в первоочередном финансировании.

План позволит в ближайшие годы вернуть ВВП на уровень к 2021 году и еще дополнительно увеличить на плюс 10%. Мы уже понимаем, на что пойдут эти средства — часть покроет бюджетный дефицит, часть уйдет на восстановление, но большая часть средств должна быть направлена в частный сектор, реализацию стратегических инвестиционных проектов, которые в свою очередь должны стимулировать привлечение дополнительного частного капитала", — резюмировала вице-премьер. ерка.

Экономическая правда