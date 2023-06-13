Новости 13 июня: новый эпизод коррупции на закупках в УЗ, легализация криптовалют

Об УЗ. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили новый случай масштабной коррупции у "Укрзализныци", связанной с закупками газа на 206 миллионов гривен.

О криптовалютах. Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) завершила разработку законопроекта о налогообложении криптоактивов и обновила текст закона "О виртуальных активах" - законопроект о налогообложении презентуют 14 июня.

О проверках бизнеса. Проверки бизнеса и штрафы для предприятий в Украине будут возобновлены с 1 августа, а не с 1 июля, как планировалось ранее.

О "Сбербанке России". Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые находились в активах ликвидированного "МР Банк" (ранее - "Сбербанк России") на общую сумму 9 млрд грн арестованы и заблокированы в ООО "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) и банке "Авангард". Последние пользуются ими для получения дохода.

О дронах. Минцифры объявило о начале конкурса Drone Hackathon Anti-Shahеd, чтобы представить эффективные решения для защиты от иранских беспилотников. Победителю обещают контракт на 1 млн долларов.

Эксклюзивы ЭП

Количество гостей в пятизвездочных отелях растет, несмотря на войну. Почему?

Что происходит с гостиничной сферой, кто на этом рынке зарабатывает, а кто находится на грани самоокупаемости. (укр)

Кто может не платить за коммунальные услуги во время войны

Что делать украинцам, которым приходят счета на оплату коммунальных услуг за пользование жильем, которое разрушено, или в котором они не проживают.(укр)