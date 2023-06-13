Новости 13 июня: новый эпизод коррупции на закупках в УЗ, легализация криптовалют
Об УЗ. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили новый случай масштабной коррупции у "Укрзализныци", связанной с закупками газа на 206 миллионов гривен.
О криптовалютах. Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) завершила разработку законопроекта о налогообложении криптоактивов и обновила текст закона "О виртуальных активах" - законопроект о налогообложении презентуют 14 июня.
О проверках бизнеса. Проверки бизнеса и штрафы для предприятий в Украине будут возобновлены с 1 августа, а не с 1 июля, как планировалось ранее.
О "Сбербанке России". Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые находились в активах ликвидированного "МР Банк" (ранее - "Сбербанк России") на общую сумму 9 млрд грн арестованы и заблокированы в ООО "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) и банке "Авангард". Последние пользуются ими для получения дохода.
О дронах. Минцифры объявило о начале конкурса Drone Hackathon Anti-Shahеd, чтобы представить эффективные решения для защиты от иранских беспилотников. Победителю обещают контракт на 1 млн долларов.
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