Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили новый случай масштабной коррупции у "Укрзализныци", связанной с закупками газа на 206 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По делу уже сообщили о пидоре 4 лицам.

Основой схемы стал базовый договор закупки, к которому подписывались дополнительные соглашения.

Это использовали соучастники преступления, чтобы не проводить открытых торгов и систематически покупать газ по завышенным ценам. Ценовая разница распределялась между участниками сделки", - говорится в разъяснении Нацагентства.

НАБУ

Схема действовала с 2016 по 2020 годы, расследование антикоррупционных органов началось в феврале 2020 года.

К уголовной ответственности сейчас привлекается почти каждый руководитель филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця", который возглавлял предприятие с 2015 года и по сей день - в общей сложности это 8 человек.

Филиал осуществляет централизованные закупки для УЗ.

"НАБУ неоднократно обращалось к правительству с рекомендациями по устранению причин и условий, способствующих коррупции в УЗ. Представленные рекомендации остаются актуальными", - резюмировали в Агентстве.

Экономическая правда