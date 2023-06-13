Anti-Shahеd: Минцифры предлагает 1 миллион долларов за лучшего "охотника" на вражеские БПЛА

Минцифры объявило о начале конкурса Drone Hackathon Anti-Shahеd, чтобы представить эффективные решения для защиты от иранских беспилотников. Победителю обещают контракт на 1 млн долларов.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Telegram.

"Это второй ежегодный хакатон, который состоится 24 и 25 июня. Украинские разработчики смогут запитчить идеи для представителей Сил безопасности и обороны Украины.

Если ваш продукт докажет эффективность, а Силы обороны подтвердят, что именно такая разработка необходима здесь и сейчас - получите контракт на $1 млн. Средства можно потратить на реализацию или масштабирование разработки, которая будет уничтожать вражеские дроны в украинском небе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к хакатону "Anti-Shahеd" могут присоединиться все, кто:

имеет идеи разработок и хочет получить финансирование для реализации идей;

стремится запитчить созданные defense-tech разработки, которые помогут бороться с вражескими беспилотниками и уничтожать их;

производит БПЛА, которые могут быть эффективными на поле боя.

Подать заявку на участие в хакатоне можно по ссылке.

"Drone Hackathon "Anti-Shahеd" реализуется по инициативе Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Минцифры и Мининфраструктуры в рамках проекта Армия дронов и направлен на поиск новаторских и эффективных решений в борьбе с вражескими беспилотниками", - добавили в Минцифры.

Экономическая правда