Кто может не платить за коммунальные услуги во время войны

Что делать украинцам, которым приходят счета на оплату коммунальных услуг за пользование жильем, которое разрушено, или в котором они не проживают.(укр)

Після 24 лютого 2022 року багатьом українцям довелося залишити свої домівки. За даними Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, на початку 2023 року в Україні налічувалося близько 7 млн внутрішньо переміщених осіб.

Як наслідок, у багатьох окупованих та прифронтових областях залишилося багато порожніх помешкань. Частина будинків була пошкоджена або зруйнована. Проте їх власникам продовжують надходити рахунки на оплату житлово-комунальних послуг.

Кому дозволили не платити за комунальні послуги під час війни та що робити тим, хто отримує рахунки за порожнє чи знищене помешкання?

Можна не платити

Не платити за житлово-комунальні послуги можуть усі громадяни, які понад 30 днів не жили у своїй квартирі чи будинку. Ця норма, закріплена в 7 статті закону "Про житлово-комунальні послуги", діяла задовго до введення в Україні воєнного стану.

Громадяни, які скористаються цим правом, можуть розраховувати, що постачальник послуг зробить перерахунок. Тоді оплату спишуть або буде переплата. Для цього потрібно звернутися із заявою до постачальника і надати довідку про відсутність у своїй оселі.

Такою довідкою може бути:

довідка внутрішньо переміщеної особи;

довідка про проходження лікування;

довідка про проходження військової служби.

Звернутися із заявою та довідкою потрібно до Центру комунального сервісу. Там зроблять перерахунок на холодну та гарячу воду і вивезення сміття. Це можна зробити онлайн або надіслати документи поштою.

У Центрі комунального сервісу ЕП уточнили, що перерахунок робиться лише за попередній період – від дати, коли людина не проживає в помешканні до дати подання заяви. Тобто таку заяву треба подавати щомісяця. Її також можна подавати раз на пів року, якщо споживач ще не планує повертатися до свого житла.

Для перерахунку нарахування послуг з постачання газу потрібно окремо звернутися з аналогічними документами до газопостачальної компанії.

Щоб не платити за інтернет, можна звернутися до свого провайдера онлайн чи в телефонному режимі та відключити послугу або її призупинити. Така опція індивідуальна в кожного провайдера, тому потрібно уточнити, на який термін можна заморозити послугу.

За що доведеться платити

Не платити за всі послуги споживач не може, навіть якщо він понад 30 днів відсутній за місцем проживання. Платити доведеться за опалення та управління багатоквартирним будинком, тобто за послуги, що надаються централізовано. Якщо у квартирі встановлені лічильники, нарахування відбуватиметься на підставі їхніх показників.

Перерахунок "заднім числом"

Якщо людина не живе в оселі понад місяць, а комунальні платежі нарахували, вона має право на перерахунок. У законі сказано, що надавач послуг зобов’язаний розглянути скаргу споживача і перерахувати розмір плати протягом місяця після звернення.

У випадку руйнування житла

Якщо житло зруйноване, то плата не повинна нараховуватися.

У травні 2022 року заступниця міністра громад і територій Наталія Хоцянівська наголошувала, що органи місцевого самоврядування самостійно обстежують зруйноване та пошкоджене житло і передають цю інформацію комунальним підприємствам. Вона запевнила: якщо нарахування відбувається автоматично, коригування обов'язково буде.

Що може зробити власник зруйнованого чи пошкодженого житла? Насамперед – повідомити про це поліції. На основі заяви проводитимуться розрахунки розміру збитків та компенсації. Подати заяву про пошкоджене житло також можна в застосунку "Дія".

Комунальні борги

На початку великої війни, у березні 2022 року, Кабінет міністрів заборонив нараховувати та стягувати штрафи за несвоєчасну або неповну оплату комунальних послуг. Уряд запевнив, що відключати громадян від житлово-комунальних послуг (гаряча та холодна вода, опалення, газ та його постачання, електроенергія) за несплату теж не будуть.

Влітку 2022 року Верховна Рада заборонила примусово стягувати борги за комунальні послуги з громадян, чиє житло розташоване в районах проведення воєнних дій або районах, які перебувають чи перебували в тимчасовій окупації.

У квітні уряд заборонив стягувати борги за комунальні послуги з переселенців, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бої. Ідеться про борги, накопичені після початку великої війни. Це рішення уряду діятиме до кінця воєнного стану.

У 2022 році борг українців за житлово-комунальні послуги становив 40,5 млрд грн.

Це дані без урахування тимчасово окупованих Криму, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Тобто сума заборгованості набагато вища. Для порівняння: за даними Держстату, у кінці 2021 року борг за комунальні послуги становив 80,8 млрд грн.

Аби борги за комунальні послуги не стягувалися, внутрішньо переміщеній особі потрібно надати постачальнику комунальних послуг або управителю будинку згадані вище документи, що підтверджують її відсутність у будинку чи квартирі.