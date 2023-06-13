Возобновление проверок бизнеса и штрафов состоится в августе - Гетманцев

Проверки бизнеса и штрафы для предприятий в Украине будут возобновлены с 1 августа, а не с 1 июля, как планировалось ранее.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в комментарии Forbes Ukraine.

По его словам, задержка в возвращении проверок и штрафов была связана исключительно с техническими причинами.

"Народные депутаты не успели вернуть проверки бизнеса и штрафы за неиспользование кассовых аппаратов с 1 июля исключительно по техническим причинам, эти нормы заработают с 1 августа", - заявил Гетманцев.

Он отметил, что существует много предложений по отмене штрафов за неиспользование регистраторов расчетных операций (РРО), но Украина не может отказаться от этих мер из-за обязательств, предусмотренных меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ). Согласно меморандуму, Украина ожидает финансирования в размере $115 млрд в течение 4 лет.

"У нас есть меморандум с МВФ, где это черным по белому написано. Мы можем много чего хотеть, но есть реалии, прописанные в меморандуме, и от них мы будем отталкиваться, как страна, которая хочет получить $115 млрд финансирования за 4 года", - подчеркнул нардеп.

В то же время некоторые правки в законопроект №8401, который должен отменить льготы для бизнеса и вернуть проверки, нардепы еще могут внести.

Так, есть правка, по которой действующий режим налогообложения останется для бизнеса в прифронтовых зонах.

Предлагается также прописать в законе критерии проверки бизнеса на 2023-2024 годы, по которым будут проверять только тех, кто имеет меньшую налоговую нагрузку, чем в среднем по отрасли, и выплачивает зарплаты ниже средних по отрасли.

Напоминаем:

Законопроект №8401 предусматривает, что с 1 июля 2023 года лица, которые перешли на уплату ЕН по ставке 2%, теряют право на использование налоговых льгот и будут считаться применяющими систему налогообложения, на которой они находились до перехода на специальную упрощенную систему налогообложения.

Одна из причин, почему власть хочет отменить льготы, - требование международных партнеров, в частности МВФ. Кроме того, в рамках сотрудничества с фондом Украина взяла на себя обязательства не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу.

В то же время принцип стабильности налогового законодательства объективно делает невозможным надлежащее введение с 1 июля 2023 года предлагаемых законопроектом изменений. Требования стабильности это:

не менять элементы налога позже, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода;

не менять налоги, их ставки, а также налоговые льготы в течение бюджетного года.

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