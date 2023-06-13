Украина в сентябре может полностью легализовать криптовалюты и ввести налоги – СМИ

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) завершила разработку законопроекта о налогообложении криптоактивов и обновила текст закона "О виртуальных активах" - законопроект о налогообложении презентуют 14 июня.

Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что Украина может стать первой в Европе страной, которая имплементировала европейские нормы регулирования виртуальных активов МиСА.

"Последние шаги - обновление закона 2021 года "О виртуальных активах" и принятие изменений в Налоговый кодекс, которые позволят государству облагать налогами операции с криптовалютами.

Оба пула изменений уже наработаны. Законопроект о налогообложении презентуют 14 июня", - пишет издание.

"Надеюсь, закон примут в сентябре, а заработает он уже с 2024-го", - заявил член НКЦБФР Юрий Бойко.

Если Верховная Рада одобрит законопроекты, обновленное законодательство о виртуальных активах будет иметь следующие ключевые позиции, пишет Forbes:

регуляторами рынка будут Нацбанк и НКЦБФР;

по видам виртуальные активы будут распределяться на три категории: токены электронных денег, токены с привязкой к активам, другие виртуальные активы;

для публичного предложения (выпуска) токенов с привязкой к активам на торгах, эмитент должен быть авторизованным в НКЦБФР юридическим лицом. Для авторизации юрлицо должно оформить белую книгу (по сути проспект эмиссии).

При этом ставка налогообложения будет 18% с инвестиционной прибыли и военный сбор 1,5%. Условие для уплаты налога - если общий финансовый результат операций с инвестактивами имеет положительное значение, а полученные в результате этих операций виртуальные активы находятся в собственности плательщика до 365 дней.

По словам Бойко, концепция налогообложения создана по примеру моделей западных стран.

"Если виртуальный актив куплен за 10 000 грн, а продан за 11 000 грн, то облагается налогом разница - 1000 грн", - пояснил он.

Напоминаем:

В апреле сообщалось, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Минцифры, Нацбанк и народные депутаты готовят обновленное законодательство о регулировании виртуальных активов.

15 марта 2022 года президент подписал принятый накануне закон "О виртуальных активах", однако, несмотря на ожидания игроков украинского крипторынка, документ так и не вступил в силу.

Чтобы это стало возможным, нужны были изменения в Налоговый и Гражданский кодексы Украины – это четко определило бы механизм налогообложения виртуальных активов, в том числе и криптовалют.

Однако в начале полномасштабной войны вопрос правок в Налоговый кодекс отложили, а впоследствии от закона в первой его версии отказались.

В конце марта 2022 года Совет Европейского Союза начал работу над едиными правилами регулирования криптоактивов.

В итоге 20 апреля Европейский парламент утвердил первый в мире сборник требований к криптовалютам МiСА.

Учитывая то, что законодательное регулирование рынка виртуальных активов является обязательным условием евроинтеграции, Украина должна синхронизировать свое законодательство с европейскими нормами.

ЕС окончательно примет МіСА только в июле, после этого украинский парламент сможет утвердить законопроект о виртуальных активах, а затем – и изменения в Налоговый и Гражданский кодексы.