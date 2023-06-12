Новости 12 июня: УЗ запустила продажу билетов в женские купе, налоговые льготы пока не будут трогать

Об "Укрзализныце". АО "Укрзализныця" запустило проект услуги женских купе в некоторых поездах дальнего сообщения.

О налоговых льготах. Законопроект № 8401 об отмене с 1 июля налоговых льгот для бизнеса вероятно не будут принимать во втором чтении, а следовательно, льготы для бизнеса будут сохранены еще некоторое время.

О Каховской ГЭС. В результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС вблизи Никополя просел участок железнодорожного полотна.

В "Укргидроэнерго" заявили, что в ближайшей перспективе страдать от проблем с водоснабжением из-за разрушения Каховской ГЭС и разлива водохранилища будут 4 области, а в Крым вода не будет поступать минимум год.

Об игорном бизнесе. После начала расследования Бюро экономической безопасности (БЭБ) игорный бизнес уплатил за пять месяцев этого года в четыре раза больше налогов чем за весь прошлый год.

Об "Укроборонпроме". Реформа госконцерна "Укроборонпром", заключающаяся в его превращении в акционерное общество, остается заблокированной - перед ее утверждением на заседании правительства исчезли ключевые пункты, позволявшие зарегистрировать новую оборонную компанию.

Эксклюзив ЭП

Обменники и банки не принимают поврежденные и старые банкноты. Почему это стало проблемой?

Украинцам стало сложно продавать наличные доллары. Почему так произошло и что делать со старыми и поврежденными банкнотами? (укр)