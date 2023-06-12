Игорный бизнес уплатил налогов на 2,2 миллиарда: как выросли поступления после разоблачения схем

После начала расследования Бюро экономической безопасности (БЭБ) игорный бизнес уплатил за пять месяцев этого года в четыре раза больше налогов чем за весь прошлый год.

Это следует из информации, обнародованной на сайте БЭБ.

Так, уплата налоговых платежей по состоянию на 1 июня 2023 года составила более 2,2 млрд грн. Для сравнения - за весь 2022 год эта сумма не превышала 550 млн грн.

Этому способствовала ликвидации ряда схем уклонения от уплаты налогов, реализовывавшихся путем манипулирования платежами, которые применялись в отрасли, и сокрытия их реального назначения.

Самой популярной схемой был так называемый мискодинг - манипуляции с кодированием транзакции платежей. То есть, когда указывается не код платежа, который относится к транзакциям по азартным играм, а смежный, по которому налоги значительно меньше.

Средства от осуществления незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр в сети Интернет поступали на расчетные счета привлеченных банков или электронные кошельки с кодом ММС (Merchant Category Code) отличным от MCC 7995, которым кодируются транзакции по азартным играм. Это позволяло лицензиатам и привлеченным компаниям скрывать реальную цель операций - проведение азартных игр казино в сети Интернет, и уклоняться от уплаты налогов.

Как результат за 2021 онлайн-казино уплатили лишь 34,5 млн грн налогов. В 2022 году это было уже 549,7 млн грн, поскольку началось расследование БЭБ.

Известно, что схему с мискодингом организовали должностные лица ряда банков, через основной из которых прошло примерно 20 млрд грн.

В июне была завершена судебно-экономическая экспертиза, которая установила, что размер неуплаченных налоговых платежей компаниями, которые были задействованы в схеме, составил более 1,3 млрд грн.

Напоминаем:

По оценкам Национального банка, месячный оборот игорного бизнеса в Украине составляет 12-15 млрд гривен.

Президент Владимир Зеленский в начале февраля подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

В мае текущего года Кабмин предложил Верховной Раде ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и автоматизировать выдачу игорной лицензии.

Известно также, что в марте Нацбанк забрал лицензии и ликвидировал два банка, фигурирующих в расследовании относительно злоупотреблений в игорном бизнесе. Это, в частности, "Айбокс банк", а также - "Банк "Форвард".