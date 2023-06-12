Разрушение Каховской ГЭС: в Крым вода не будет поступать минимум год – "Укргидроэнерго"

В "Укргидроэнерго" заявили, что в ближайшей перспективе страдать от проблем с водоснабжением из-за разрушения Каховской ГЭС и разлива водохранилища будут 4 области, а в Крым вода не будет поступать минимум год.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил гендиректор компании Игорь Сирота.

"В Крым водоснабжение не происходит, потому что уже в Каховском хранилище гораздо ниже уровень воды, чем нужен для того, чтобы идти по Крымскому каналу. Поэтому, скорее всего, минимум, год вода в Крым не будет поступать.

При условии нашей деоккупации, мы тоже не сможем их обеспечить на первых порах водой. Потерпеть будет от проблемы водоснабжения Днепропетровская область, Запорожская, Херсонская и Николаевская. Примерно мы понимаем, что это четыре области, которые будут страдать от водоснабжения. Потому что мы знаем, что ниже 12,70 метров (это мы называли так называемой "мертвой зоной") уже заборы не работают",- рассказал Сирота.

По его словам, сейчас рассматриваются альтернативные решения по обеспечению населения прежде всего питьевой водой.

"На сегодня еще нет проблем. Насколько нам известно, что Кривой Рог имеет запасы на 1,5-2 месяца. Никополь и остальные города, которые страдают от подтопления, то там довозится вода. Было поручение премьера быстро увеличить скважины в Херсонской, Николаевской и в Днепровской областях.

В первую очередь это возле больниц, чтобы обеспечить людей питьевой водой. Где это невозможно, то будет проводится довез питьевой воды. А потом будут работать, чтобы была техническая вода", - добавил он.

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Экономическая правда