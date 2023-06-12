Реформа "Укроборонпрома" заблокирована: правительство убрало из постановления 2 пункта
Реформа госконцерна "Укроборонпром", заключающаяся в его превращении в акционерное общество, остается заблокированной - перед ее утверждением на заседании правительства исчезли ключевые пункты, позволявшие зарегистрировать новую оборонную компанию.
Об этом сообщает аналитический центр StateWatch.
Реформа госконцерна должна была состояться по требованию постановления правительства №441 от 21 марта 2023 года.
Аналитики проанализировали проект постановления во внесенные правительством изменения и информацию из государственного реестра юридических лиц.
К середине июня в госреестре отсутствует информация об образовании АО "Украинская оборонная промышленность".
В StateWatch отмечают, что процесс реформы концерна не может начаться, потому что из финальной версии постановления исчезли два пункта, которые регулировали процесс регистрации новой компании "Украинская оборонная промышленность".
В частности, из документа исчезли следующие пункты:
- пункт № 7. Положить временно, до избрания (назначения) в установленном порядке генерального директора, исполнения обязанностей генерального директора Общества на Гусева Юрия Вениаминовича. Заключить с Гусевым Ю.В. контракт и уполномочить государственного секретаря Министерства экономики Украины его подписание.
- пункт № 8. Исполняющему обязанности генерального директора Общества Гусеву Ю.В.:
осуществить в установленном порядке меры, связанные с государственной регистрации прекращения Концерна и государственной регистрацией Общества;
осуществить в установленном порядке мероприятия по регистрации выпуска акций Общества в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
В целом процесс формирования прозрачной системы управления государственной оборонной отрасли затянулся на один календарный год. Впервые проект постановления был представлен в Кабмин в июне 2022 года", – отмечают аналитики.
По данным источников аналитического центра в правительстве, в Кабмине сейчас ищут решение, кто именно и на основе какого нормативно-правового акта должен провести регистрацию новой оборонной компании.
Напоминаем:
В апреле мы писали, что анонсированная премьер-министром Денисом Шмыгалем реформа госконцерна "Укроборонпром", а именно превращение его в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", пока не началась из-за отсутствия опубликованного постановления на сайте правительства.
21 марта стало известно, что Кабмин образовал акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" путем преобразования госконцерна "Укроборонпром".
6 октября 2021 вступил в силу закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", который должен превратить неэффективную форму управления производителями оружия, - "концерн", в акционерное общество, где 100% акций принадлежит государству.