Реформа "Укроборонпрома" заблокирована: правительство убрало из постановления 2 пункта

Реформа госконцерна "Укроборонпром", заключающаяся в его превращении в акционерное общество, остается заблокированной - перед ее утверждением на заседании правительства исчезли ключевые пункты, позволявшие зарегистрировать новую оборонную компанию.

Об этом сообщает аналитический центр StateWatch.

Реформа госконцерна должна была состояться по требованию постановления правительства №441 от 21 марта 2023 года.

Аналитики проанализировали проект постановления во внесенные правительством изменения и информацию из государственного реестра юридических лиц.

К середине июня в госреестре отсутствует информация об образовании АО "Украинская оборонная промышленность".

В StateWatch отмечают, что процесс реформы концерна не может начаться, потому что из финальной версии постановления исчезли два пункта, которые регулировали процесс регистрации новой компании "Украинская оборонная промышленность".

В частности, из документа исчезли следующие пункты:

пункт № 7. Положить временно, до избрания (назначения) в установленном порядке генерального директора, исполнения обязанностей генерального директора Общества на Гусева Юрия Вениаминовича. Заключить с Гусевым Ю.В. контракт и уполномочить государственного секретаря Министерства экономики Украины его подписание.

пункт № 8. Исполняющему обязанности генерального директора Общества Гусеву Ю.В.:

осуществить в установленном порядке меры, связанные с государственной регистрации прекращения Концерна и государственной регистрацией Общества;

осуществить в установленном порядке мероприятия по регистрации выпуска акций Общества в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В целом процесс формирования прозрачной системы управления государственной оборонной отрасли затянулся на один календарный год. Впервые проект постановления был представлен в Кабмин в июне 2022 года", – отмечают аналитики.

По данным источников аналитического центра в правительстве, в Кабмине сейчас ищут решение, кто именно и на основе какого нормативно-правового акта должен провести регистрацию новой оборонной компании.

Напоминаем:

В апреле мы писали, что анонсированная премьер-министром Денисом Шмыгалем реформа госконцерна "Укроборонпром", а именно превращение его в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", пока не началась из-за отсутствия опубликованного постановления на сайте правительства.

21 марта стало известно, что Кабмин образовал акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" путем преобразования госконцерна "Укроборонпром".

6 октября 2021 вступил в силу закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", который должен превратить неэффективную форму управления производителями оружия, - "концерн", в акционерное общество, где 100% акций принадлежит государству.