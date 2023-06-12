Укрзализныця запустила продажу билетов в женские купе

АО "Укрзализныця" запустило проект услуги женских купе в некоторых поездах дальнего сообщения.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Пока они доступны только на отдельных направлениях, где поезда проводят длительное время в пути. Билеты доступны с 30 июня в приложении УЗ.

Для того, чтобы приобрести такие билеты, необходимо обновить приложение компании до последней версии.

ЭП нашла такие билеты на направлениях Трускавец – Днепр и Ясиня – Харьков.

Как добавили в УЗ, во время пилотного периода женские купе будут доступны на 4 рейсах дальнего сообщения, являющихся среди лидеров по количеству зарегистрированных конфликтных случаев с начала года:

№81 Киев – Ужгород;

№41 Днепр – Трускавец;

№75 Киев – Кривой Рог;

№15 Харьков – Ясиня.

Напоминаем:

В конце мая стало известно, что в "Укрзализныце" введут услугу специальных женских купе, билеты на такие места можно будет приобрести через приложение компании, когда его доработают.

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрировали петицию о введении отдельных вагонов для женщин и мужчин в поездах "Укрзализныци".