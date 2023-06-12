Укрзализныця запустила продажу билетов в женские купе
АО "Укрзализныця" запустило проект услуги женских купе в некоторых поездах дальнего сообщения.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Пока они доступны только на отдельных направлениях, где поезда проводят длительное время в пути. Билеты доступны с 30 июня в приложении УЗ.
Для того, чтобы приобрести такие билеты, необходимо обновить приложение компании до последней версии.
ЭП нашла такие билеты на направлениях Трускавец – Днепр и Ясиня – Харьков.
Как добавили в УЗ, во время пилотного периода женские купе будут доступны на 4 рейсах дальнего сообщения, являющихся среди лидеров по количеству зарегистрированных конфликтных случаев с начала года:
- №81 Киев – Ужгород;
- №41 Днепр – Трускавец;
- №75 Киев – Кривой Рог;
- №15 Харьков – Ясиня.
Напоминаем:
В конце мая стало известно, что в "Укрзализныце" введут услугу специальных женских купе, билеты на такие места можно будет приобрести через приложение компании, когда его доработают.
На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрировали петицию о введении отдельных вагонов для женщин и мужчин в поездах "Укрзализныци".