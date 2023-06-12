Все разделы
Укр / Рус

Укрзализныця запустила продажу билетов в женские купе

Понедельник, 12 июня 2023, 12:35 - Анастасия Жарикова, Дана Гордийчук

АО "Укрзализныця" запустило проект услуги женских купе в некоторых поездах дальнего сообщения.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Пока они доступны только на отдельных направлениях, где поезда проводят длительное время в пути. Билеты доступны с 30 июня в приложении УЗ.

Для того, чтобы приобрести такие билеты, необходимо обновить приложение компании до последней версии.

ЭП нашла такие билеты на направлениях Трускавец – Днепр и Ясиня – Харьков.

 
 
 

Как добавили в УЗ, во время пилотного периода женские купе будут доступны на 4 рейсах дальнего сообщения, являющихся среди лидеров по количеству зарегистрированных конфликтных случаев с начала года:

  • №81 Киев – Ужгород;
  • №41 Днепр – Трускавец;
  • №75 Киев – Кривой Рог;
  • №15 Харьков – Ясиня.

Напоминаем:

В конце мая стало известно, что в "Укрзализныце" введут услугу специальных женских купе, билеты на такие места можно будет приобрести через приложение компании, когда его доработают.

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрировали петицию о введении отдельных вагонов для женщин и мужчин в поездах "Укрзализныци".

Укрзализныця услуги
Материалы по теме
Подрыв Каховской ГЭС: возле Никополя просел участок железной дороги, движение поездов скорректировано 12 июня 2023, 09:22
УЗ на летний сезон меняет расписание пригородных поездов Киев – Фастов 9 июня 2023, 18:51
Укрзализныця получит 200 миллионов евро льготного кредита от ЕБРР 9 июня 2023, 16:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте