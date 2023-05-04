Новости 4 мая: OTP Bank – спонсор войны, арестованные активы Новинского

Об OTP Bank. Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в РФ и фактического признания так называемых "ДНР"/"ЛНР".

О Новинском. По материалам СБУ суд арестовал скрытые активы подсанкционного олигарха, бывшего народного депутата Вадима Новинского более чем на 10,5 миллиарда гривень.

О резервах. На 1 мая 2023 года международные резервы Украины составляли 35,9 млрд долл, что является рекордным показателем с августа 2011 года.

Об "Укрнефтебурении". Суд снял арест с акций одной из крупнейших газодобывающих компаний "Укрнефтебурение", которую государство ранее забрало у Игоря Коломойского и партнеров.

Позже суд снова арестовал и передал в АРМА корпоративные права "Укрнефтебурения".

О последствиях ракетной атаки. В среду из-за массированных ракетных и артиллерийских обстрелов россиян погибли энергетики из "Херсоноблэнерго", атаки повредили оборудование в семи областях и обесточили более 200 тысяч потребителей, почти все - в Донецкой области.

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