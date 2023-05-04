Международные резервы удерживают рекорд за 11 лет – в апреле выросли еще на 13%

На 1 мая 2023 года международные резервы Украины составляли 35,9 млрд долл, что является рекордным показателем с августа 2011 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, учитывая предварительные данные об объеме резервов.

В апреле резервы выросли на 13% до 35,9 млрд долл. благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне дальнейшего снижения объемов чистой продажи валюты на межбанке и умеренных долговых выплат в иностранной валюте.

В прошлом месяце на резервы влиял, прежде всего, объем международной финансовой помощи. На валютные счета правительства в НБУ поступило 5,85 млрд долл, в частности - 2,7 млрд долл от МВФ, 1,7 млрд долл макрофинансовох помощи от ЕС, 1,25 млрд долл от США и 242 млрд долл от размещения внутренних валютных облигаций.

С другой стороны, правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 446 млн долл, из которых 282,7 млн долл - за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 113,1 млн долл - долга перед Всемирным банком, остальные - долга перед другими международными кредиторами. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 107,4 млн долл. США.

Относительно операций НБУ на валютном рынке, то в апреле регулятор продал из резервов 1,37 млрд долл и выкупил в резервы 3,7 млн долл. Чистая продажа валюты в апреле снизилась по сравнению с мартом на 298,5 млн долл. до 1 370,4 млн долл.

Объемы интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины снижаются четвертый месяц подряд. Причины - в уменьшении импорта энергоресурсов, увеличение продажи валюты для проведения сева, активизация работы металлургических предприятий.

Также влияют дальнейшие ограничения непроизводительного оттока капитала из Украины. В НБУ говорят, что последовательная монетарная политика и отказ от "печати" гривны в 2023 году способствовали стабилизации курсовых ожиданий.

Переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют также внесла свой вклад - в апреле за счет переоценки стоимость финансовых инструментов выросла на 128,7 млн долл.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,7 месяца будущего импорта.

Напоминаем:

В прошлом месяце международные резервы Украины достигли рекордного уровня за последние 11 лет - 31,88 миллиарда долларов.

Учитывая объемы поступлений финансовой помощи от стран-партнеров, Национальный банк ожидает, что международные резервы Украины вырастут до 35 млрд долл в конце года.