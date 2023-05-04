Суд снял арест акций "Укрнефтебурения" Коломойского и партнеров

Суд снял арест с акций одной из крупнейших газодобывающих компаний "Укрнефтебурение", которую государство ранее забрало у Игоря Коломойского и партнеров.

Об этом говорится в постановлении суда, которое есть в распоряжении Экономической правды.

Печерский районный суд г. Киева 3 апреля удовлетворил ходатайство адвоката в интересах "Укрнефтебурения" и отменил арест, наложенный Печерским райсудом г. Киева 7 апреля.

А именно, отменен арест доли в уставном капитале "Укрнефтебурения" таких компаний: АРЕС СИСТЕМС ЛТД. (22,49%), DERIPON COMMERCIAL (22,49% и 22,49%), LTD, JKX Ukraine B.V. (10%) и ARIANA BUSINESS LIMITED (22,49%).

Постановление следственного судьи не подлежит обжалованию, отмечается в постановлении. Полный текст постановления будет опубликован 8 мая.

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Напоминаем:

Компания "Укрнефтебурение" связана с бизнесменами Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником. Компания является одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины: в 2021 году добыча газа достигла 725,4 млн кубометров.

В начале апреля по решению суда акции "Укрнефтебурения" были переданы в управление АРМА.

В среду ЭП сообщала, что "Укрнафта" просит передать ей в управление корпоративные права "ВК "Укрнефтебурение".