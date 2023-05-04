Из-за атак россиян погибли энергетики на Херсонщине, повреждены облэнерго в семи областях

В среду из-за массированных ракетных и артиллерийских обстрелов россиян погибли энергетики из "Херсоноблэнерго", атаки повредили оборудование в семи областях и обесточили более 200 тысяч потребителей, почти все - в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

В среду россияне нанесли массированные атаки по всей линии фронта.

"К сожалению, вчера во время выполнения работ погибли наши коллеги из "Херсоноблэнерго". Сочувствуем семьям и коллегам погибших и разделяем их боль", - сообщил оператор.

Больше всего повреждено оборудование облэнерго в Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. При этом магистральные сети новых повреждений не получили.

Несмотря на все потери и повреждения, энергосистема Украины продолжает работать сбалансировано, дефицит электроэнергии отсутствует.

В Херсоне из-за ракетных обстрелов за сутки было обесточено более 6 тысяч потребителей. В Сумской области со вчерашнего дня продолжаются артобстрелы вдоль всей линии границы с РФ. Ремонты продолжаются там, где позволяет ситуация с безопасностью.

На Днепропетровщине восстановлено электроснабжение около 15 тысяч потребителей, которое было нарушено из-за ночных обстрелов.

В полночь враг нанес ракетный удар по объекту генерации в Донецкой области, в результате чего было повреждено оборудование и обесточено около 186 тысяч потребителей. На утро электроснабжение всех потребителей в этих регионах восстановлено.

Также в Донецкой области восстановлено энергопитание бытовых потребителей Торецка, которое обесточивалось из-за повторных обстрелов.

Сейчас активно работают гидроэлектростанции и электростанции из возобновляемых источников энергии, что компенсирует уменьшение доли тепловых и атомных электростанций.

Напоминаем:

Оккупанты в ночь на 4 мая обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено оборудование