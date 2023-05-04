Суд арестовал скрытые активы Новинского на 10,5 миллиарда: спрятал 230 объектов недвижимости
По материалам СБУ суд арестовал скрытые активы подсанкционного олигарха, бывшего народного депутата Вадима Новинского более чем на 10,5 миллиарда гривень.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В список заблокированных активов входит 230 объектов недвижимости, которыми Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд.
Среди них:
- элитный гостиничный комплекс в центре Киева;
- морской торговый порт "Очаков";
- помещения агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины.
"Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях. Для реализации сделки он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов", - отметили правоохранители.
Однако спецслужба разоблачила преступную схему и заблокировали ее.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) продолжается расследование.
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