Суд арестовал скрытые активы Новинского на 10,5 миллиарда: спрятал 230 объектов недвижимости

По материалам СБУ суд арестовал скрытые активы подсанкционного олигарха, бывшего народного депутата Вадима Новинского более чем на 10,5 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В список заблокированных активов входит 230 объектов недвижимости, которыми Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд.

Среди них:

элитный гостиничный комплекс в центре Киева;

морской торговый порт "Очаков";

помещения агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины.

"Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях. Для реализации сделки он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов", - отметили правоохранители.

Однако спецслужба разоблачила преступную схему и заблокировали ее.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) продолжается расследование.