Кредитует оккупантов: НАПК внесло венгерский OTP Bank в перечень спонсоров войны

Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в РФ и фактического признания так называемых "ДНР"/"ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"ОТП Банк составляет основу международной финансовой группы ОТП (OTP Group), которая является одним из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы согласно данным Будапештской фондовой биржи. OTP Bank имеет дочерние банки в России, Украине, Хорватии, Словении, Словакии, Черногории и Румынии.

OTP входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений входит в число лидеров рынка. Он обслуживает более 2,2 млн клиентов и представлен более чем в 1 850 населенных пунктах государства-террориста, что подчеркивает его важность для экономики России, которая борется с санкциями Запада и пытается их обойти", - говорится в сообщении.

В НАПК добавили, что банк занимает 2 место на рынке POS-кредитования (предоставление кредитов в пунктах продажи товаров) РФ с долей этого рынка 15,3%. OTP также занимает восьмое место в России на рынке кредитных карт.

При этом российский ОТП Банк остается одним из ведущих банков на российском рынке финансовых услуг даже после вторжения РФ в Украину, подчеркнули в НАПК.

Так, согласно отчетности OTP Group за 2021 год, чистая прибыль российского банка составила 37,6 млрд форинтов, или 7,6% от совокупной прибыли группы.

"По имеющейся информации о финансовых результатах российский ОТП Банк получил в 2020 году 113 млн рублей прибыли и уплатил в бюджет страны-агрессора колоссальную сумму - около 190 млн рублей только налога на прибыль.

Как стало известно из СМИ, банк также предоставляет льготные условия кредитования российским военным.

Так, отмечается, что россияне, призванные на военную службу по мобилизации или по контракту, а также их семьи могут подать заявление на предоставление отсрочки платежей по кредитам и займам. При этом, банки ссылаются на закон рф от 7 октября 2022 года №377-ФЗ, фактически признавая так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики", - отметили в НАПК.

OTP Bank является уже 24 компанией, которую НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны.

Внесение в этот перечень является действенным репутационным инструментом, поскольку такие компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Взаимодействие с базой World-Check помогает защищать международный финансовый сектор от спонсоров российской войны, сотрудничество с которыми опасно для социально ответственного бизнеса", - резюмировали в ведомстве.

Экономическая правда