Суд снова арестовал активы "Укрнефтебурения" Коломойского и партнеров

Печерский районный суд Киева по повторному ходатайству Офиса Генпрокурора и ГБР снова арестовал и передал в АРМА корпоративные права "Укрнефтебурения", которое по данным следствия, противоправно присвоили недра Сахалинского нефтегазового месторождения.

Об этом сообщают пресс-службы ГБР и Офиса генпрокурора.

Отмечается, что "Укрнефтебурение", которое вместе с ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1" и ООО "Ист Юроуп Петролеум" противоправно присвоили недра Сахалинского нефте-газового месторождения.

Корпоративные права переданы в АРМА.

"По данным следствия, ЧАО "НАК "Надра Украины" занималось инвестиционными проектами в геологоразведочной отрасли на территории Украины.

Из-за заключения ряда сделок из его собственности в пользу субъектов хозяйствования незаконно выбыло имущество стоимостью десятки миллионов гривен", - заявили в ОГП.

Все эти общества аффилированы с российским олигархом и народным депутатом Украины VIII созыва (по данным источников ЭП в правоохранительных органах, речь идет об Игоре Котвицком).

По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров.

Арест на корпоративные права всех указанных предприятий был наложен в апреле 2023 года, но решением суда от 3 мая 2023 года арест копоративных прав ЧАО "Укрнефтебурение" отменен.

"Мотивы судебного решения стороне обвинения не известны, поскольку в нем изложена только резолютивная часть", - говорят в прокуратуре.

Читайте также: Лидер деолигархизации: почему у Коломойского и партнеров забирают "Укрнефтебурение" и кто претендует на актив

Напоминаем:

Суд снял арест с акций одной из крупнейших газодобывающих компаний "Укрнефтебурение", которую государство ранее забрало у Игоря Коломойского и партнеров.

Компания "Укрнефтебурение" связана с бизнесменами Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником. Компания является одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины: в 2021 году добыча газа достигла 725,4 млн кубометров.

В начале апреля по решению суда акции "Укрнефтебурения" были переданы в управление АРМА.

В среду ЭП сообщала, что "Укрнафта" просит передать ей в управление корпоративные права "ВК "Укрнефтебурение".

Экономическая правда