Дело Коболева: ВАКС снова рассмотрит ходатайство о продлении расследования

Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу прокурора на решение ВАКС, который отклонил ходатайство о продлении срока досудебного расследования по делу о премиях экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву.

Об этом сообщила в Facebook юридическая компания "Миллер", которая представляет Коболева в этом процессе.

"Решение удовлетворить жалобу прокурора приняла сегодня апелляционная палата ВАКС. При этом досудебное расследование официально завершено, а Андрей Коболев с адвокатами, как сторона защиты, в настоящее время, знакомится с материалами уголовного производства.

Наша борьба с продлением сроков досудебного расследования по делу Андрея Коболева продолжается уже второй месяц", - заявили юристы.

Там заявили, что, получив первый отказ предоставить дополнительное время на расследование, детективы не остановились и подали повторное ходатайство, хотя это не предусмотрено законом.

"Ходатайство детектива следственная судья ВАКС оставила без рассмотрения. Это позволило прокурору обратиться в Апелляционную палату с жалобой на данное решение.

Во время сегодняшнего рассмотрения, коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС стала на сторону стороны обвинения", - добавили в "Миллер".

"Ожидаем повторного рассмотрения ходатайства о продлении сроков уже законченного расследования", - резюмировали в компании.

По словам адвоката Алексея Носова, вопрос сроков расследования будет уже слушаться в суде, "когда УПК прямо предусматривает только одну такую попытку". По его словам, Апелляция ВАКС вернула дело в первую инстанцию.

"Как я понял из объяснений моих защитников: 1) это новый прецедент в истории ВАКС; 2) это решение не отменяет решение первой инстанции ВАКС, согласно которому детективам НАБУ было отказано в продлении сроков досудебного расследования; 3) это означает, что первая инстанция ВАКС должна рассмотреть вопрос о продлении сроков досудебного расследования повторно, хотя такое рассмотрение и не предусмотрено УПК Украины; 4) что это означает на практике, они еще сами будут пробовать понять", - отреагировал на решение суда Коболев.

Напоминаем:

Следственный судья ВАКС 17 апреля продлила на 2 месяца срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на экс-главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.

После решения ВАКС, который снова отказал в продлении сроков расследования, прокурор САП завершил досудебное расследование по делу в отношении экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Высший антикоррупционный суд оставил без рассмотрения повторное ходатайство стороны обвинения о продлении до 6 месяцев сроков досудебного расследования по делу о премиях экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Ранее следственный судья ВАКС уже отказал в ходатайстве о продлении срока досудебного расследования по делу экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

В четверг Национальное антикоррупционное бюро подало в суд новое ходатайство о продлении срока досудебного расследования, ведь были найдены новые данные, среди которых - 37 Гб электронной переписки.

18 января НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в присвоении более 229 млн. грн. в 2018 году.

По данным НАБУ, Коболев незаконно насчитал себе 261 млн грн на основании решения наблюдательного совета о выплате ему премии за экстраординарные достижения. Эта выплата была частью премий, начисленных руководству компании в мае 2018 года за историческую победу "Нафтогаза" над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде.

Детективы НАБУ вручили экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву копию нового ходатайства о продлении следствия по делу о незаконном премировании, ранее в этот же день ВАКС отказал Бюро в продлении сроков следствия.

Высший антикоррупционный суд обязал экс-главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого подозревают в незаконном получении премии, носить электронный браслет и оставил залог в 229 миллионов гривен. Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала изменить меру пресечения и требовала назначить содержание под стражей с альтернативным правом внесения залога в 365 млн грн.

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Экономическая правда