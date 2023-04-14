Дело Коболева: ВАКС снова отказал в продлении сроков расследования

Высший антикоррупционный суд оставил без рассмотрения повторное ходатайство стороны обвинения о продлении до 6 месяцев сроков досудебного расследования по делу о премиях экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Об этом сообщил в Facebook адвокат юридической компании "Миллер", которая представляет интересы Коболева в процессе, Алексей Носов.

"Опять выиграли, суд оставил без рассмотрения повторное ходатайство стороны обвинения о продлении сроков досудебного расследования. Через 10 минут после этого нам вручили уведомление о завершении досудебного расследования, и открытие материалов досудебного расследования.

Следствие по делу завершено. Теперь впереди ознакомление с материалами дела и или обвинительный акт, или закрытие дела", - написал он.

Как добавили в "Миллер", постановление следственного судьи об оставлении ходатайства детектива без рассмотрения может быть обжаловано в апелляционный суд в течение 5 дней.

"Однако на тот момент времени для продления срока досудебного расследования просто не останется. Поэтому ожидаем дальнейших шагов НАБУ и САП", - говорят в компании.

Как добавляет ЦПК, судья также отказала адвокатам Андрея Коболева в просьбе вернуть ходатайство детективам.

При этом в деле до сих пор не выполнены международно-правовые поручения по допросу отдельных членов наблюдательного совета и не завершена экспертиза.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что "сейчас решается вопрос о завершении досудебного расследования и открытии материалов уголовного производства стороне защиты".

Напоминаем:

Ранее следственный судья ВАКС уже отказал в ходатайстве о продлении срока досудебного расследования по делу экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

В четверг Национальное антикоррупционное бюро подало в суд новое ходатайство о продлении срока досудебного расследования, ведь были найдены новые данные, среди которых - 37 Гб электронной переписки.

18 января НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в присвоении более 229 млн. грн. в 2018 году.

По данным НАБУ, Коболев незаконно насчитал себе 261 млн грн на основании решения наблюдательного совета о выплате ему премии за экстраординарные достижения. Эта выплата была частью премий, начисленных руководству компании в мае 2018 года за историческую победу "Нафтогаза" над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде.

Детективы НАБУ вручили экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву копию нового ходатайства о продлении следствия по делу о незаконном премировании, ранее в этот же день ВАКС отказал Бюро в продлении сроков следствия.

Высший антикоррупционный суд обязал экс-главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого подозревают в незаконном получении премии, носить электронный браслет и оставил залог в 229 миллионов гривен. Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала изменить меру пресечения и требовала назначить содержание под стражей с альтернативным правом внесения залога в 365 млн грн.

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