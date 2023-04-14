Дело Коболева: НАБУ говорит, что нашло новые данные, в частности - 37 Гб переписки

В четверг Национальное антикоррупционное бюро подало в суд новое ходатайство о продлении срока досудебного расследования, ведь были найдены новые данные, среди которых - 37 Гб электронной переписки.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Ходатайство со стороны детективов НАБУ обусловлено новыми обстоятельствами, установленными досудебным расследованием.

После обращения к следственному судье с предыдущим ходатайством в начале апреля, детективы изъяли новые документы и информацию. Эти данные, утверждают в НАБУ, имеют существенное значение для доказывания в уголовном производстве.

Так, была изъята электронная переписка лиц, привлеченных к инициированию и выполнению решения о выплате премий руководству и работникам "Нафтогаза" за победу в Стокгольмском арбитраже.

Всего изъяли переписку размером более 37 Гб. Сейчас НАБУ говорит, что детективы осматривают информацию, а из-за ее размера может потребоваться значительный период времени.

"Во время осмотра уже выявлен ряд сведений, которые имеют существенное значение для доказывания в уголовном производстве", - добавили в Бюро.

Ранее следственный судья ВАКС уже отказал в ходатайстве о продлении срока досудебного расследования по делу экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Напоминаем:

18 января НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в присвоении более 229 млн. грн. в 2018 году.

По данным НАБУ, Коболев незаконно насчитал себе 261 млн грн на основании решения наблюдательного совета о выплате ему премии за экстраординарные достижения. Эта выплата была частью премий, начисленных руководству компании в мае 2018 года за историческую победу "Нафтогаза" над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде.

Детективы НАБУ вручили экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву копию нового ходатайства о продлении следствия по делу о незаконном премировании, ранее в этот же день ВАКС отказал Бюро в продлении сроков следствия.

Высший антикоррупционный суд обязал экс-главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого подозревают в незаконном получении премии, носить электронный браслет и оставил залог в 229 миллионов гривен. Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала изменить меру пресечения и требовала назначить содержание под стражей с альтернативным правом внесения залога в 365 млн грн.

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