Фонд госимущества назначил повторный аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта
Фонд госимущества назначил повторный аукцион по продаже "Белгород-Днестровского морского торгового порта" на 6 июня, стартовая цена - 184,92 млн грн (без НДС).
Об этом сообщается на сайте ФГИУ.
Размер гарантийного взноса - 36,98 млн грн (без учета НДС). Покупатель обязан в течение шести месяцев с даты перехода права собственности обеспечить:
- Погашение долгов предприятия по заработной плате, перед бюджетом в размере, который сложится на дату перехода права собственности на объект приватизации.
- Недопущение увольнения работников по инициативе покупателя или уполномоченного им органа (за исключением совершения работником действий, за которые предусмотрено увольнение на основании пунктов 3,4,7 и 8 части первой статьи 40 и статьи 41 Кодекса законов о труде Украины).
Напомним:
Сообщалось, что Фонд госимущества повторно выставит на приватизацию "Белгород-Днестровский морской торговый порт": прошлый аукцион не состоялся, поскольку предыдущим победителем не были уплачены средства за объект.
Компания "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева стала победителем повторного приватизационного аукциона по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта, который прошел 13 марта.
Сообщалось, что Фонд госимущества 3 марта проведет приватизационный аукцион по продаже "Белгород-Днестровского морского торгового порта". Стартовая цена - 187,6 млн грн (без НДС).
Фонд госимущества не смог приватизировать Белгород-Днестровский морской торговый порт с первой попытки - назначенный на 3 марта аукцион признали несостоявшимся.
Как сообщил начальник регионального отделения Фонда госимущества в Одесской и Николаевской областях Александр Славский, участники не подали заявки.
Морской порт "Усть-Дунайск" был продан на аукционе во вторник, 17 января, за 201 миллион гривен - приватизация морского порта состоялась впервые в истории Украины.
Как писала ЭП, Кропачев был "смотрящим" в угольной отрасли от бывшего первого заместителя главы фракции БПП и бизнес-партнера Петра Порошенко - Игоря Кононенко, сам Кропачев это опровергал.
Он выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донбасса, а в 2017 году приобрел у Игоря Гуменюка и партнеров шахту "Краснолиманская", которая со временем стала одним из самых успешных угольных предприятий Украины.
В 2019 году начал развивать медианаправление. В частности, купил 2 ТВ-канала, "Инфо24" и "Так TV", а в декабре 2021 года приобрел компанию "Эра продакшн".
Летом 2022 года Кропачев приобрел компанию "Корона Санрайс", которая владела цифровой лицензией на трансляцию "4 канала". В 2023 году запустил телеканал Ukraine World News.
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Экономическая правда