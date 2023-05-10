Фонд госимущества назначил повторный аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта

Фонд госимущества назначил повторный аукцион по продаже "Белгород-Днестровского морского торгового порта" на 6 июня, стартовая цена - 184,92 млн грн (без НДС).

Об этом сообщается на сайте ФГИУ.

Размер гарантийного взноса - 36,98 млн грн (без учета НДС). Покупатель обязан в течение шести месяцев с даты перехода права собственности обеспечить:

Погашение долгов предприятия по заработной плате, перед бюджетом в размере, который сложится на дату перехода права собственности на объект приватизации.

Недопущение увольнения работников по инициативе покупателя или уполномоченного им органа (за исключением совершения работником действий, за которые предусмотрено увольнение на основании пунктов 3,4,7 и 8 части первой статьи 40 и статьи 41 Кодекса законов о труде Украины).

Напомним:

Сообщалось, что Фонд госимущества повторно выставит на приватизацию "Белгород-Днестровский морской торговый порт": прошлый аукцион не состоялся, поскольку предыдущим победителем не были уплачены средства за объект.

Компания "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева стала победителем повторного приватизационного аукциона по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта, который прошел 13 марта.

Сообщалось, что Фонд госимущества 3 марта проведет приватизационный аукцион по продаже "Белгород-Днестровского морского торгового порта". Стартовая цена - 187,6 млн грн (без НДС).

Фонд госимущества не смог приватизировать Белгород-Днестровский морской торговый порт с первой попытки - назначенный на 3 марта аукцион признали несостоявшимся.

Как сообщил начальник регионального отделения Фонда госимущества в Одесской и Николаевской областях Александр Славский, участники не подали заявки.

Морской порт "Усть-Дунайск" был продан на аукционе во вторник, 17 января, за 201 миллион гривен - приватизация морского порта состоялась впервые в истории Украины.

Как писала ЭП, Кропачев был "смотрящим" в угольной отрасли от бывшего первого заместителя главы фракции БПП и бизнес-партнера Петра Порошенко - Игоря Кононенко, сам Кропачев это опровергал.

Он выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донбасса, а в 2017 году приобрел у Игоря Гуменюка и партнеров шахту "Краснолиманская", которая со временем стала одним из самых успешных угольных предприятий Украины.

В 2019 году начал развивать медианаправление. В частности, купил 2 ТВ-канала, "Инфо24" и "Так TV", а в декабре 2021 года приобрел компанию "Эра продакшн".

Летом 2022 года Кропачев приобрел компанию "Корона Санрайс", которая владела цифровой лицензией на трансляцию "4 канала". В 2023 году запустил телеканал Ukraine World News.

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