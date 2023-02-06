ФГИ выставил на приватизацию еще один морской порт: стартовая цена – почти 190 миллионов

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фото: фги Фонд госимущества 3 марта проведет приватизационный аукцион по продаже "Белгород-Днестровского морского торгового порта". Стартовая цена - 187,6 млн грн (без НДС). Об этом сообщает пресс-служба ФГИ. Отмечается, что торги состоятся на Prozorro.Продажи. Гарантийный взнос для участия в торгах - 37,5 млн грн (без НДС). "Это вторая приватизация порта за время независимости. Привлечение частного инвестора для убыточного Белгород-Днестровского порта - это толчок для развития его инфраструктуры и создания дополнительных рабочих мест", - заявил первый заместитель председателя ФГИУ Дмитрий Клименков. Как отмечают в Фонде, в последние годы Белгород-Днестровский порт показывал существенные убытки: в 2019-2021 годах убыток колебался в пределах 23,5-28,5 млн грн. "Негативная тенденция наблюдалась и в 2022 году. За январь-сентябрь прошлого года порт получил 2,9 млн грн убытка", - говорится в сообщении. По состоянию на 30 сентября 2022 года порт накопил 104,7 млн грн просроченной кредиторской задолженности. Больше всего долгов по налогам по заработной плате (27,3 млн грн) и на недвижимое имущество (23,6 млн грн).

"Также порт задолжал 13,7 млн грн заработной платы. С 2019 года из порта уволились 88 рабочих. По состоянию на январь-сентябрь 2022 года там работали 148 рабочих", - добавили в ФГИ.

"Сейчас из-за полномасштабного вторжения российских войск Белгород-Днестровский порт заблокирован с моря. Однако он не остановился. Здесь происходит перевалка грузов в статусе "сухого порта", - отмечает Фонд госимущества.

Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана. Он размещается на 59 га основной территории порта (имеет выходы к девяти причалам) и более 5 га территории портопункта Бугаз (один причал) в поселке Затока.

В состав порта также входят девять судов, четыре тепловоза, 18 портальных кранов и 56 транспортных средств (часть предоставлена в аренду).

"Покупатель порта обязан в течение шести месяцев погасить долги по заработной плате и перед бюджетом. Также он не сможет увольнять рабочих по собственной инициативе в течение этого периода.

Стартовая цена рассчитана на основании балансовой стоимости активов порта. На время военного положения на покупателя порта не накладываются инвестобязательства", - пояснили в Фонде.

Напомним:

Морской порт "Усть-Дунайск" был продан на аукционе во вторник, 17 января, за 201 миллион гривен - приватизация морского порта состоялась впервые в истории Украины.

Экономическая правда