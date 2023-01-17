В Украине впервые приватизировали морской порт: стартовая цена выросла в три раза

Морской порт "Усть-Дунайск" был продан на аукционе во вторник, 17 января, за 201 миллион гривен - приватизация морского порта состоялась впервые в истории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества в Facebook.

В ФГИ подчеркнули, что финальное предложение за порт превысило в 3,3 раза стартовую цену 60 млн грн. Это стало возможным благодаря конкуренции среди предпринимателей, которые хотели приобрести порт – за него соревновались 8 инвесторов.

Победитель должен оплатить стоимость лота в течение 20 рабочих дней.

"Ожидаем поступления в бюджет в поддержку наших Сил Обороны", - отметили в ФГИУ.

В Фонде отметили, что у порта "Усть-Дунайск" большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что во вторник, 17 января, состоится приватизационный аукцион, где на продажу впервые будет выставлен морской порт - Усть-Дунайский. Однако позиции Фонда госимущества и самого порта по приватизации разошлись.