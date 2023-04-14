Компания Кропачева не оплатила приватизацию Белгород-Днестровского порта, будет новый аукцион

Фонд госимущества повторно выставит на приватизацию "Белгород-Днестровский морской торговый порт": прошлый аукцион не состоялся, поскольку предыдущим победителем не были уплачены средства за объект.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Компания "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева на аукционе 13 марта предложила 220 млн 0,1 тыс грн.

По информации ФГИУ, победитель аукциона имел 20 рабочих дней на оплату стоимости лота. Договор купли-продажи может быть подписан только после перечисления средств в госбюджет.

Таким образом, Фонд госимущества собирается снова выставить Белгород-Днестровский порт на новый аукцион - уже в третий раз.

Напомним:

Компания "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева стала победителем повторного приватизационного аукциона по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта, который прошел 13 марта.

Сообщалось, что Фонд госимущества 3 марта проведет приватизационный аукцион по продаже "Белгород-Днестровского морского торгового порта". Стартовая цена - 187,6 млн грн (без НДС).

Фонд госимущества не смог приватизировать Белгород-Днестровский морской торговый порт с первой попытки - назначенный на 3 марта аукцион признали несостоявшимся.

Как сообщил начальник регионального отделения Фонда госимущества в Одесской и Николаевской областях Александр Славский, участники не подали заявки.

Морской порт "Усть-Дунайск" был продан на аукционе во вторник, 17 января, за 201 миллион гривен - приватизация морского порта состоялась впервые в истории Украины.

Как писала ЭП, Кропачев был "смотрящим" в угольной отрасли от бывшего первого заместителя главы фракции БПП и бизнес-партнера Петра Порошенко - Игоря Кононенко, сам Кропачев это опровергал.

Он выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донбасса, а в 2017 году приобрел у Игоря Гуменюка и партнеров шахту "Краснолиманская", которая со временем стала одним из самых успешных угольных предприятий Украины.

В 2019 году начал развивать медианаправление. В частности, купил 2 ТВ-канала, "Инфо24" и "Так TV", а в декабре 2021 года приобрел компанию "Эра продакшн".

Летом 2022 года Кропачев приобрел компанию "Корона Санрайс", которая владела цифровой лицензией на трансляцию "4 канала". В 2023 году запустил телеканал Ukraine World News.

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