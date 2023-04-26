Новости 26 апреля: налоговую перезагрузят, украинское зерно и дальше будет продаваться в Турцию

О налоговой. В Верховной Раде подали на регистрацию законопроект о перезагрузке Государственной налоговой службы.

О зерне. С 1 мая Турция планирует восстановить пошлину на импорт зерна до уровня 130%, однако 95% украинской агропродукции и в дальнейшем будет идти по ставке в 0%.

О деньгах от итальянцев. Экспортно-кредитное агентство Италии SACE готово возобновлять работу с Украиной и, кроме ранее анонсированных 500 миллионов, выделит дополнительно 1 миллиард евро в поддержку торгово-финансовых операций.

О курсе валют. Гривня показала рост к наличным доллару и евро как в кассах банков, так и на черном рынке.

О США. Акции американского банка First Republic упали почти на 50% после того, как стало известно о массовом снятии депозитов клиентами банка – теперь регуляторы США пытаются его стабилизировать.

Эксклюзивы ЭП

Каждый из нас – оружейный барон. Как украинские волонтеры скупают бронетехнику по всей Британии

Сколько бронетехники купили благотворительные фонды на деньги украинцев и как она используется на фронте. (укр)

Рада легализует домашних работников. Что это значит и кого касается?

Кто такие "домашние работники", на каких условиях они могут работать и на какую социальную защиту могут рассчитывать? (укр)