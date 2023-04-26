В Раде хотят перезагрузить налоговую: подали законопроект

В Верховной Раде подали на регистрацию законопроект о перезагрузке Государственной налоговой службы.

Об этом сообщил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Сейчас законопроект не зарегистрирован и не опубликован на сайте парламента.

По словам Гетманцева, условия перезагрузки Налоговой будут такие же, и по перезагрузке Бюро экономической безопасности и таможни.

А именно, предусматривается реальный конкурс с участием международных партнеров на должность главы Госналоговой, а также должны быть обеспечены гарантии независимости главы органа в течение всего периода работы.

Кроме того, должна состояться полная переаттестация служащих и обеспечена "достойная оплата труда налоговиков", добавил Гетманцев.

"Считаю перезагрузку налоговой магистральным направлением реформы налоговых отношений наряду с диджитализацией, которая уже продолжается. А перезапуск трех ключевых финансовых органов до конца 2023 года - залогом прозрачности финансовых отношений и честности взаимодействия государства и общества в сфере публичных финансов", - заявил глава комитета.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что народные депутаты собираются перезагрузить Бюро экономической безопасности. В марте депутаты зарегистрировали соответствующий законопроект в ВРУ.