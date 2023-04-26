Каждый из нас – оружейный барон. Как украинские волонтеры скупают бронетехнику по всей Британии

Байрактари, супутник, величезна кількість пікапів та дронів – так українські волонтери лише розігрівались. Торік вони поклали око на британський ринок бронетехніки та почали вивозити з нього все, чим можна воювати з росіянами.

Британія цікава тим, що вже багато років продає на аукціонах старі бронетранспортери всім охочим. Зброю з них знімають, але важка гусенична техніка все одно користується попитом серед місцевих мешканців. Ці "дорогі іграшки" використовуються в бізнесі або просто осідають в ангарах колекціонерів.

В українських волонтерів було непросте завдання – відшукати у Британії робочу бронетехніку, викупити її у приватних власників та своїми силами доставити в Україну.

Бронетехніка з інтернет-магазину

Ви повертаєтесь з війни, заходите на OLX, купуєте там радянський БТР та везете на ньому свою дівчину в клуб. Звучить нереалістично, але у Великій Британії це цілком нормальна ситуація.

"У нас є на продаж милий маленький FV103 CVRT Spartan. Ми їздили на ньому по двору, і це дуже хороша машина. Вона добре їздить по бездоріжжю і її можна зареєструвати для пересування британськими дорогами", – йдеться в оголошенні на британському сайті Tanks A Lot.

Британський військовий ентузіаст та колекціонер Нік Мід регулярно возить своїх синів до школи на одному зі своїх танків. Його колекція коштує 2 мільйони фунтів. джерело: dailymai

Після виводу військ з Іраку та Афганістану Міноборони Британії скорочує свою армію та розпродає бронетехніку. На її озброєння вже стають нові бронетранспортери, тому зі старих "Спартанів", "Султанів" та інших бронемашин знімають гармати, засоби зв’язку і продають на аукціонах.

За даними порталу Army Technology, лише у 2022 році на аукціон в Британії виставили понад 150 одиниць гусеничної бронетехніки. Частина з них відправилась в Україну.

У попередні роки серед покупців завжди було багато бізнесменів, які знаходили військовій техніці мирне застосування.

Одна з британських компаній пропонує клієнтам за 280 дол покататися на Spartan або за 500 дол переїхати на ньому справжній автомобіль для зняття стресу. Є і такі, що здають бронемашину в оренду на день народження, весілля, поховання, проведення мітингів, зйомки фільму тощо.

Військова техніка може виконувати в Британії і роль катафалків. джерело: dailymai

"Ми бачили місця, де цю бронетехніку використовували для пейнтболу. Можна зібратись з хлопцями, взяти по бронемашині та грати у війну. Нам тоді було ніяково, бо ми шукаємо техніку для фронту, а для них це іграшки", – каже директор ініціативи Unite With Ukraine Світового Конґресу Українців Андрій Потічний.

На ринку існують професійні компанії, які купують техніку на аукціоні, лагодять, фарбують та відправляють великими партіями на експорт. З такими фірмами співпрацювали й українські благодійні фонди.

Видання The Sun писало про британського бізнесмена Ніка Міда, власника компанії Tanks A Lot, яка вже поставила до України 100 одиниць бронетехніки, включаючи танки.

"Мені було смішно дивитись, як політики аплодують президенту Зеленському у парламенті, коли вони погодили відправку 14 танків Challenger-2", – сказав Нік Мід журналістам.

Британський колекціонер військової техніки Нік Мід джерело: dailymai

Всі пропозиції з продажу бронетехніки в Британії шукали та обробляли волонтери, зокрема з української діаспори. Техніка, подібно до автомобілів, була в різному стані та продавалась по різній ціні. Не кожна машина була придатною для бойових дій. Фондам доводилось залучати людей, щоб на місцях оцінювати справність кожного зразка.

Світовий Конґрес Українців (СКУ) для перевірки якості бронетехніки возив із собою в Британію офіцерів департаменту логістики ТРО. Фонд Сергія Притули залучав для цього своїх волонтерів.

"Візуально завжди видно, коли за машиною доглядали, а коли вона лежала в полях 30 років. Техніку, яку використовували на атракціонах, краще не брати, бо вона має високий пробіг. Найкраще купувати бронетехніку у колекціонерів або професійних постачальників, які її ремонтують, міняють масло, фільтри та розуміють умови, де вона буде використовуватись", – сказав Потічний.

Скільки бронетехніки купили благодійні фонди

Вживану британську бронетехніку купували принаймні три організації: Благодійний фонд Сергія Притули, Фонд Петра Порошенка та Світовий Конґрес Українців.

Фонд Сергія Притули збирав гроші у листопаді минулого року під час обстрілів енергетичної інфраструктури. Лише за півтори доби українці задонатили 236 млн грн. За ці гроші купили 101 машину.

Петро Порошенко половину закупівлі профінансував за свій рахунок, половину – коштом зборів зі свого фонду. Всього законтрактували 14 машин.

Світовий Конґрес Українців за рахунок зборів у діаспорі в 70 країнах світу зміг купити та доставити партію бронетехніки з 25 машин. До відправки готується ще й друга партія з 15 машин.

Андрій Потічний зі Світового конгресу українців разом із здобиччю

Таким чином з Британії для українських захисників волонтери придбали 155 одиниць бронетехніки. Різновидів її багато. Найчастіше ЗМІ згадують FV103 Spartan, але крім них є ще FV105 Sultan, FV104 Samaritan, FV432 Bulldog, Stormer та інші.

FV103 Spartan – це бронетранспортер, який здатний перевозити сімох людей і підходить для транспортування невеликих розвідувальних груп. FV104 Samaritan – медична евакуаційна машина, яка здатна перевозити до 6 поранених на носилках.

FV432 Bulldog – великий бронетранспортер, що може перевозити до 12 людей. FV434 – ремонтна бронемашина із вбудованим краном для роботи в польових умовах. FV105 Sultan – штабний бронетранспортер із відносно комфортним робочим простором.

І це ще не повний список видів техніки, яку українці пожертвували для військових.

Українські волонтери доволі швидко викупили робочу бронетехніку з приватних рук. За словами Потічного, відшукати її в гарному стані на британському ринку тепер значно важче. Тому СКУ поступово придивляється до американських БТР М113, які можна купити у Євросоюзі.

Незрозумілі ціни

До 2022 року ціни на бронетехніку були стабільними та відносно не високими. Наприклад, Spartan коштував 35 тис дол.

Але коли прийшли українські волонтери з народними грошима, на ринку почався ажіотаж. Зараз вже можна знайти оголошення про продаж Spartan вже за 79 тис дол.

"Щойно стало відомо про перші угоди з купівлі такої бронетехніки для України продавці зрозуміли, що вони можуть на цьому заробити, і низьких цін вже не було ніде. Були компанії, які знали про наш мегазбір і всюди скупили потрібну нам техніку. Вони були переконані, що ми до них прийдемо", – пояснює ЕП менеджерка закупівель Фонду Сергія Притули Уляна Федоряченко.

Волонтерську бронетехніку не розмазують по всьому фронту, а передають бригадам на окремих напрямках

За словами Потічного, з літа 2022 року ціни на бронетехніку в Британії зросли в середньому на 25-35%.

Але вартість машин для українських фондів ніколи не була однаковою. Десь власники завищували цінник за кращу якість або більш сучасну модифікацію, а десь за велику кількість машин, які готові були віддати у найкоротший термін.

Різниця цін протягом року навіть призвела до перепалки двох фондів. Юрій Бірюков з Фонду Петра Порошенка дорікнув колегам з Фонду Сергія Притули, що вони нібито збирали по 100 тис дол на одну машину, в той час, як її ринкова вартість була нібито втричі меншою.

Бронетехніка, яку закупили благодійні фонди, виготовлялась у 1960-70 роках.

Тоді Сергій Притула відповів, що 100 тис дол – це максимальна ціна, яку вони очікували побачити на ринку. Її встановили із запасом, бо гуртові замовлення на цьому ринку обходяться дорожче, ніж невеликі. У підсумку Фонд Притули купив 101 одиницю бронетехніки замість 50.

"Броньована техніка втрачає свою вартість, так само як і звичайні машини. Можна купити Мерседес G Wagon 2015 року за 80 тисяч доларів, а можна – за 5 тисяч. Все залежить від стану, комплектації та моделі. Якщо раптово є величезний запит, то ціни піднімаються ще вище. Не можна просто порівнювати два Спартана через те що вони обидва називаються Спартан", – переконаний Потічний.

Фонд Порошенка витратив на купівлю та доставку 14 машин 18,4 млн грн. Фонд Притули витратив на 101 машину 236 млн гривень, а Світовому Конґресу Українців 40 одиниць техніки обійшлись у 100 млн грн.

Доставити в Україну

Не менш складним завданням було доставити цю техніку в Україну. Благодійні фонди не мають таких логістичних потужностей, як НАТО або Міноборони. Тож доводилось прокладати власні шляхи.

У Світовому Конґресі Українців розповіли, що перевозили техніку з Британії в Україну на вантажівках. Важкі машини встановили на трали, а маленькі, на кшталт Spartan, перевозили у тентах по дві штуки.

Вантажівки паромом доправляли у Нідерланди, а потім через всю Європу вони їхали до Варшави. Там бронетехніку кранами перекинули на вантажівки українських перевізників, і лише потім доставили її командирам бригад.

У підсумку дорога тривала 8-10 днів, а послуги кожної вантажівки коштували по 3-5 тис дол.

Окремим випробуванням стала бюрократична тяганина, адже не можна просто так вивезти з країни техніку подвійного призначення та перевозити її Європою. Дозволу на експорт з Британії доводилось чекати до 5 тижнів, але окрім нього треба було отримати ліцензію на перевезення у кожній окремій країні.

У фондах зазначають, що в усіх бюрократичних питаннях Міноборони, Генштаб, українські та західні регулятори завжди йшли назустріч.

"Нам потрібна була ліцензія на перетин території Франції та Німеччини. Ми думали, що застрягли з цим оформленням на тижні, бо польську ліцензію робили доволі довго через перевантаженість профільного міністерства. Однак французи і німці йшли назустріч, допомагали коректно оформити документи", – сказала Федоряченко з Фонду Сергія Притули.

Народні БТРи на фронті

Бронетехніка, яку закупили благодійні фонди, будували ще у 1960-70 роки, тож вона має великий пробіг. Але для переміщення та евакуації вона цілком підходить. Тим паче, що бронетехніки на фронті багато не буває.

"Для будь-яких завдань військові використовують бронетехніку: евакуація поранених, наступ, відступ, рейд, вимотування, засітки, переміщення військових, задіяння резервів. Закінчиться бронетехніка – закінчиться війна. Бронетехніка має йти потоком сотень і тисяч машин, а брати потрібно все, що дають", – сказав ЕП військовий аналітик Ігаль Левін.

Техніка вже працює на Сході України Фото В'ячеслав Мавричев / Суспільне Харків

Волонтерську бронетехніку не розмазують по всьому фронту, а передають бригадам на окремих напрямках та в рази підвищують їхню боєздатність та зберігають життя захисникам.

"Звісно, що ця техніка не однакова за якістю. Були певні недоліки. Ми говорили про це британцям і зараз вони відправляють деякі запчастини. Ремонтувати цю техніку наші хлопці вміють, а у випадку проблем – мають прямі контакти з представниками продавця цієї техніки, інженерами та механіками.

Техніка вже працює на Сході України. Вона рятує життя і здоров’я військових, на ній можна виконати значно більше завдань. Хлопці повністю задоволені від використання і наявності такої техніки", – сказав ЕП Олександр Музика, офіцер Командування Сил територіальної оборони, яке отримало бронетехніку від СКУ.

Російські пропагандисти вже поширюють мережею відео підбитого Spartan під Бахмутом. У Світовому Конґресі Українців повідомили, що це була їхня машина.

"Машина потрапила під артилерійський обстріл. Вона згоріла, але екіпаж вижив. І це є суть цієї техніки. Вона дорога, її важко завозити, отримувати дозволи. Але зараз на фронті вона врятувала життя кільком захисникам. І це – головний результат нашої роботи", – підкреслив Потічний.