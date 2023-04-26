Турецкая пошлина на зерно в 130% почти не затронет украинский экспорт - Минагро

С 1 мая Турция планирует восстановить пошлину на импорт зерна до уровня 130%, однако 95% украинской агропродукции и в дальнейшем будет идти по ставке в 0%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Так, с 1 мая Турция планирует восстановить пошлины на импорт ключевых зерновых для всех стран-экспортеров. Речь идет о пшенице, ячмене, кукурузе, ржи, овсе и сорго, которые будут импортироваться со ставкой пошлины в 130%.

Турция является крупным импортером украинской пшеницы. Так, по данным Государственной таможенной службы Украины, по итогам первого квартала Турция импортировала ее на 168,8 млн долларов, что составляет 17,7% от всего ее экспорта из Украины.

Однако, заявили в Минагро, большей части украинского зерна эта пошлина не касается, поскольку украинская продукция ввозится в Турцию преимущественно для продажи в третьи страны, и за нее пошлина не уплачивается.

Как объясняет ведомство, в Турции действует два таможенных режима на импорт.

Первый режим касается продукции, предназначенной для внутреннего потребления. Именно для такой продукции Турция сначала и объявляла временную нулевую ставку пошлины. Сейчас срок действия этого льготного режима закончился, поэтому таможенная ставка 130% возвращается.

Второй режим применяется для продукции, которая идет на продажу в третьи страны до или после переработки. Для этого режима пошлина не уплачивается.

Украина поставляет продукцию в Турцию преимущественно по второму таможенному режиму:

"Если говорить в процентах, то зерна по первому режиму, на который возвращается пошлина, в Турцию идет около 5% от всего экспорта в эту страну", - объясняют в Минагро.

Напоминаем:

Крупнейший покупатель украинской пшеницы и ячменя - Турция - с 1 мая вводит импортную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу в размере 130% стоимости.