Курс валют 26 апреля: гривня существенно укрепилась в банках и на "черном" рынке

В среду, 26 апреля, гривня показала рост к наличным доллару и евро как в кассах банков, так и на черном рынке.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:40 курс доллара на "черном рынке" составлял 37,60 - 37,74 грн после нескольких дней ослабления - во вторник, 25 апреля, курс колебался между 37,80 - 37,96 грн.

Против "черного" курса евро гривня также укрепилась. На это же время курс составлял 41,14 - 41,47 грн против курса 41,33 - 41,67 грн за евро во вторник.

Средние курсы валют в кассах банков, как и на "черном" рынке укрепились и были такими:

Доллар США - 37,5 - 38,025 грн (курс на 25 апреля - 37,7 - 38,2 грн);

Евро - 41,0 - 41,75 грн (курс на 25 апреля - 41,2 - 41,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,25 - 37,75 грн;

Ощадбанк - 37,4 - 38,65 грн;

Укрэксимбанк - 37,55 - 38,05 грн;

Райффайзен - 37,1 - 37,8 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.