Минфин привлек от продажи ОВГЗ 10,9 миллиардов: ставка одной из позиций снизилась

Министерство финансов во вторник, 18 апреля, разместило гособлигаций на почти 10,9 млрд грн. Ставки по бумагам со сроком обращения 1,2 года снизились с 19,5% на прошлой неделе до 19%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

Так, от продажи годовых облигаций в гривне поступило 1 798 миллионов гривен под 18,5% годовых.

В то же время Минфин разместил облигации со сроком обращения 1,2 года на 2 206 млн грн под 19% годовых (ставки снизились по сравнению с 19,5% на прошлой неделе).

От размещения полуторагодовых бумаг под 19,5% удалось привлечь 479 млн грн, а от размещения 2-летних бумаг под 19,6% - 6 378 млн грн.

Напомним:

Минфин во вторник, 11 апреля, разместил гособлигаций на почти 2,4 млрд грн. Ставки по бумагам со сроком обращения 1,2 года выросли с 19% на прошлой неделе до 19,5%.

Минфин во вторник, 4 апреля, разместил гособлигаций на 4,554 млрд грн. Ставки по 2-летним бумагам выросли с 18,98% на прошлой неделе до 19,6%

Министерство финансов во вторник, 28 марта, разместило гособлигаций на 17,4 млрд грн.

Министерство финансов во вторник, 21 марта, разместило военных облигаций на 5,6 млрд грн.

Министерство финансов во вторник, 14 марта, разместило военных облигаций на 2,725 млрд грн.

Министерство финансов во вторник, 7 марта, разместило военных облигаций на 16,06 миллиардов гривен.

Экономическая правда