Минфин привлек от продажи гособлигаций 2,4 миллиарда: ставка одной из позиций выросла

Минфин во вторник, 11 апреля, разместил гособлигаций на почти 2,4 млрд грн. Ставки по бумагам со сроком обращения 1,2 года выросли с 19% на прошлой неделе до 19,5%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Telegram.

Так, от продажи годовых облигаций в гривне поступило 95 миллионов гривен под 18,5% годовых.

В то же время Минфин разместил облигации со сроком обращения 1,2 года на 697 млн грн под 19,5% годовых (ставки выросли по сравнению с 19% на прошлой неделе).

От продажи 2-летних бумаг под 19,6% удалось привлечь 738 млн грн.

Также Минфин разместил годовые долларовые бумаги под 4,85% - удалось привлечь 23 млн долл.

Напомним:

Минфин во вторник, 4 апреля, разместил гособлигаций на 4,554 млрд грн. Ставки по 2-летним бумагам выросли с 18,98% на прошлой неделе до 19,6%

Министерство финансов во вторник, 28 марта, разместило гособлигаций на 17,4 млрд грн.

Министерство финансов во вторник, 21 марта, разместило военных облигаций на 5,6 млрд грн.

Министерство финансов во вторник, 14 марта, разместило военных облигаций на 2,725 млрд грн.

Министерство финансов во вторник, 7 марта, разместило военных облигаций на 16,06 миллиардов гривен.

Экономическая правда