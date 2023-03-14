Минфин привлек от размещения облигаций 2,7 миллиардов: банки снизили спрос на бенчмарк-ОВГЗ

Министерство финансов во вторник, 14 марта, разместило военных облигаций на 2,725 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

Так, от продажи годовых облигаций в гривне поступило 7 миллионов гривен под 18,5% годовых.

Также Минфин разместил облигации со сроком обращения 16 месяцев на 64,4 млн грн под 19% годовых.

Больше всего - 2,654 млрд грн - поступило от продажи бенчмарк-ОВГЗ с погашением в августе 2025 года под 19,7% годовых - министерство полностью удовлетворило все 11 поданных заявок.

Напомним:

Министерство финансов во вторник, 7 марта, разместило военных облигаций на 16,06 миллиардов гривен.

Экономическая правда