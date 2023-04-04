Минфин привлек от продажи ОВГЗ 4,5 миллиарда: ставки двухлетних бумаг выросли

Минфин во вторник, 4 апреля, разместил гособлигаций на 4,554 млрд грн. Ставки по 2-летним бумагам выросли с 18,98% на прошлой неделе до 19,6%

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

Так, от продажи годовых облигаций в гривне поступило 475 миллионов гривен под 18,5% годовых.

Кроме этого, Минфин разместил облигации со сроком обращения 1,2 года на 303 млн грн под 19% годовых.

А от продажи 2-летних бумаг под 19,6% удалось привлечь 3,7 млрд грн (ставки выросли по сравнению с 18,98% на прошлой неделе).

Напомним:

Министерство финансов во вторник, 28 марта, разместило гособлигаций на 17,4 млрд грн.

Министерство финансов во вторник, 21 марта, разместило военных облигаций на 5,6 млрд грн.

Министерство финансов во вторник, 14 марта, разместило военных облигаций на 2,725 млрд грн.

Министерство финансов во вторник, 7 марта, разместило военных облигаций на 16,06 миллиардов гривен.

Экономическая правда