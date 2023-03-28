Минфин привлек от продажи гособлигаций 17,4 миллиарда

Министерство финансов во вторник, 28 марта, разместило гособлигаций на 17,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

Так, от продажи годовых облигаций в гривне поступило 28 миллионов гривен под 18,5% годовых.

Также Минфин разместил облигации со сроком обращения 16 месяцев на 49 млн грн под 19% годовых.

От размещения ОВГЗ со сроком обращения 1,6 лет под 19,5% удалось привлечь 5 млн грн, а от продажи 2-летних бумаг под 18,98% - 3,03 млрд грн.

В то же время Минфин разместил долларовые облигации. Так, от размещения 6-месячных бумаг под 4,74% удалось привлечь больше всего - 295 млн долл, от 7-месячных ОВГЗ под 4,59% - 6 млн долл, а продажа годовых бумаг под 4,84% позволила привлечь 90 млн долл.

Напомним:

Министерство финансов во вторник, 21 марта, разместило военных облигаций на 5,6 млрд грн.

Министерство финансов во вторник, 14 марта, разместило военных облигаций на 2,725 млрд грн.

Министерство финансов во вторник, 7 марта, разместило военных облигаций на 16,06 миллиардов гривен.

Экономическая правда