Минфин привлек от размещения облигаций 5,6 миллиарда

Министерство финансов во вторник, 21 марта, разместило военных облигаций на 5,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

Так, от продажи годовых облигаций в гривне поступило 39 миллионов гривен под 18,5% годовых.

Также Минфин разместил облигации со сроком обращения 16 месяцев на 65 млн грн под 19% годовых.

В то же время 2,35 млрд грн поступило от продажи бенчмарк-ОВГЗ с погашением в августе 2025 года под 19,7% годовых - министерство полностью удовлетворило все 43 поданные заявки.

Минфин также продал полугодовые долларовые ОВГЗ на 86 млн долларов под 4,25%.

Напомним:

Министерство финансов во вторник, 14 марта, разместило военных облигаций на 2,725 млрд грн.

Министерство финансов во вторник, 7 марта, разместило военных облигаций на 16,06 миллиардов гривен.

Экономическая правда