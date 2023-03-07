Минфин продал гособлигаций на 16 миллиардов благодаря спросу банков на бенчмарк-ОВГЗ

Министерство финансов во вторник, 7 марта, разместило военных облигаций на 16,06 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

Так, от размещения бумаг со сроком погашения 1 год под 18,5% удалось привлечь 62 млн грн.

Облигации со сроком погашения 1,6 года под 19,5% продали на 15 млн грн.

Больше всего - 15,98 млрд грн - привлекли от размещения 2,7-летних бенчмарк-ОВГЗ - Минфин удовлетворил все 42 поданные заявки, снизив ставки по этим облигациям до 19,65% годовых с 19,75% на прошлой неделе.

Напомним:

Министерство финансов во вторник, 28 февраля, разместило военных облигаций на 13,8 миллиарда гривен.