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Минфин продал гособлигаций на 16 миллиардов благодаря спросу банков на бенчмарк-ОВГЗ

Вторник, 7 марта 2023, 17:52 - Алексей Павлыш

Министерство финансов во вторник, 7 марта, разместило военных облигаций на 16,06 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

Так, от размещения бумаг со сроком погашения 1 год под 18,5% удалось привлечь 62 млн грн.

 

Облигации со сроком погашения 1,6 года под 19,5% продали на 15 млн грн.

Больше всего - 15,98 млрд грн - привлекли от размещения 2,7-летних бенчмарк-ОВГЗ - Минфин удовлетворил все 42 поданные заявки, снизив ставки по этим облигациям до 19,65% годовых с 19,75% на прошлой неделе.

Напомним:

Министерство финансов во вторник, 28 февраля, разместило военных облигаций на 13,8 миллиарда гривен.

Нацбанк расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов.

Экономическая правда

Минфин ОВГЗ
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