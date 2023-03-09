Новости 9 марта: последствия ракетной атаки РФ, Фридман и Авен хотят отмены санкций ЕС

О последствиях ракетной атаки РФ. В целом в Украине после российских атак в четверг отсутствует проблема дефицита электроэнергии, однако враг повредил сеть, по которой электричество доставляется в регионы.

РФ ракетной атакой 9 марта не удалось уничтожить энергосистему Украины, она остается целостной. В отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии.

Ликвидация последствий 15-й террористической атаки россиян на энергосистему продолжается - по состоянию на 19:00 самая сложная ситуация на Харьковщине и Житомирщине.

О Фридмане и Авене. Подсанкционные акционеры "Альфа-групп" Михаил Фридман и Петр Авен лично общались с подписантами письма к руководству ЕС о снятии санкций и договаривались об их поддержке.

Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в Альфа-Банке за $2,3 млрд своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову, поскольку они стремятся освободиться от западных санкций.

О ЗАЭС. Запорожская атомная электростанция была полностью обесточена из-за российской ракетной атаки ночью 9 марта – это грозит аварией с радиационными последствиями для всего мира.

Специалисты "Укрэнерго" восстановили энергопитание Запорожской АЭС, прерванное ракетными ударами 9 марта.

О санкциях против "Ростатома". По меньшей мере три страны Евросоюза - Франция, Венгрия и Болгария - блокируют введение санкции против "Росатома", для такого решения требуется согласие всех 27 государств-членов.

Об ОГТСУ. Минфин поддерживает проведение корпоративной реформы в Операторе ГТС Украины и просит Минэнерго ускорить ее, поскольку это является необходимым условием получения Украиной микрофинансовой помощи от ЕС на сумму до 18 млрд евро.

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Наши в Техасе. Какие стартапы представят Украину на всемирной ярмарке технологий SXSW

Платформа для телепортации, виртуальная примерочная, обмен чувствами. Какие продукты представят украинские разработчики на SXSW 2023? (укр)