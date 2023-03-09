Фридман и Авен планируют продать свои доли в Альфа-банке давнему партнеру: хотят выйти из-под санкций – FT

Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в Альфа-Банке за $2,3 млрд своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову, поскольку они стремятся освободиться от западных санкций.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на 4 источника, которые непосредственно знакомы со сделкой и документами, детализирующими ее условия.

Отмечается, что давний деловой партнер олигархов Андрей Косогов, который не попал под санкции, согласился купить российский банк за 178 млрд рублей ($2,3 млрд) у его кипрской материнской компании.

При условии одобрения регуляторных органов, Фридман и Авен, перестанут быть косвенными акционерами Альфа-Банка, добавили они.

"Российские олигархи борются с западными санкциями, наложенными на них из-за их вероятных связей с Кремлем. США и Великобритания ввели штрафные меры против Альфа-Банка в прошлом году после вторжения РФ в Украину, а ЕС ввел свои меры в прошлом месяце.

Фридман и Авен не получили никаких указаний на то, что продажа Альфа-Банка убедит ЕС снять санкции, которые страны-члены должны продлить до 15 марта", - пишет FT.

Фридман, который вырос в Украине, заработал свое состояние в России и переехал в Лондон в 2015 году, давно отрицает утверждения о своей близости к Кремлю. Он и Авен владеют 45% акций Альфа-Банка через люксембургскую холдинговую компанию, которая, в свою очередь, контролирует кипрскую материнскую компанию банка.

Они "хотят сделать все возможное, чтобы выйти из своих российских активов, чтобы санкции были сняты", - сказал один из собеседников издания.

Сделка должна быть завершена этой весной и должна быть одобрена регуляторными органами, включая российский центральный банк и налоговые органы. Также может потребоваться одобрение санкционных органов США и ЕС. До российского вторжения в Украину балансовая стоимость банка составляла $10,6 млрд, пишет FT.

Фридман и Авен отказались от комментариев. Косогов подтвердил, что продажа была согласована, но отказался от дальнейших комментариев.

Транзакция является "красивой сделкой на бумаге", поскольку в сделке между Косоговым и кипрской компанией ни одна из сторон не находится под санкциями, сказал один из собеседников, знакомый с этим вопросом.

"Фридман и Авен избегают санкций, Косогов получает банк, а банк имеет одного единственного российского акционера", - сказал собеседник.

Завершение сделки может быть сложным из-за сложности получения одобрения регуляторных органов в нескольких юрисдикциях, предостерегают двое собеседников.

Авен покинул Россию вскоре после участия в круглом столе с Путиным в день начала войны и до сих пор не вернулся. Фридман продолжает жить в Британии. Он владеет домом на севере Лондона стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов.

Косогов, бывший руководитель инвестиционного подразделения "Альфы", имел наименьшую долю среди пяти бизнесменов до марта прошлого года, когда Великобритания и ЕС наложили санкции на Фридмана, Авена и их партнеров Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

Хан и Кузьмичев передали свои доли в люксембургской компании Косогову, увеличив его долю до 41%, а также свои доли в LetterOne, лондонской инвестиционной компании, которую олигархи основали в 2013 году.

Экономическая правда