"Укрэнерго" возобновило энергопитание ЗАЭС после ракетной атаки РФ

30 тысяч получат не все. Как изменились зарплаты и пенсии для военных с 1 февраля Какова структура выплат военных, почему государство сократило часть зарплат, что именно изменилось и как это повлияет на пенсии нынешних и бывших военных. (укр)

Когда НБУ откажется от фиксированного курса и как футбол влияет на валютный рынок. Интервью с замглавы Что будет с украинским ВВП, как на это влияет миграция, может ли Украина перейти на евро и что может произойти с курсом и ценами в стране после войны.(укр)