Все разделы
Укр / Рус

"Укрэнерго" возобновило энергопитание ЗАЭС после ракетной атаки РФ

Четверг, 9 марта 2023, 15:44 - Алексей Павлыш

Специалисты "Укрэнерго" восстановили энергопитание Запорожской АЭС, прерванное ракетными ударами 9 марта.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из Объединенной энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним:

Запорожская атомная электростанция была полностью обесточена из-за российской ракетной атаки ночью 9 марта – это грозит аварией с радиационными последствиями для всего мира.

Экономическая правда

Укрэнерго энергетика АЭС война
Материалы по теме
Импорт электроэнергии сейчас почти не используется – "Укрэнерго" 8 марта 2023, 17:44
Без новых ударов по энергообъектам отключений света в ближайшее время не будет - "Укрэнерго" 8 марта 2023, 17:28
Дефицита в энергосистеме нет 25 дней подряд и удалось сформировать резерв - Укренерго 8 марта 2023, 10:59
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте