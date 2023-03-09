Ликвидация последствий атаки РФ продолжается, самая сложная ситуация на Харьковщине и Житомирщине – "Укрэнерго"
Ликвидация последствий 15-й террористической атаки россиян на энергосистему продолжается - по состоянию на 19:00 самая сложная ситуация на Харьковщине и Житомирщине.
Об этом заявили в "Укрэнерго".
"На Житомирщине днем удалось восстановить питание критической инфраструктуры, продолжаются ремонтные работы в магистральной и в распределительных сетях.
На совместном совещании с участием председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, руководства Житомирской областной военной администрации во главе с Виталием Бунечко, мэра Житомира Сергея Сухомлина и руководства АО "Житомироблэнерго" Алексея Шекеты был разработан план устранения последствий разрушений и аварии в области, наработаны резервные схемы питания потребителей", - говорится в сообщении.
Однако ситуация с энергопитанием в области все еще шаткая. Вражеские обстрелы повредили оборудование, которое было отремонтировано после предыдущих трех террористических атак на объекты Укрэнерго в Житомирской области. Всего по результатам четырех массированных атак на энергетическую инфраструктуру в регионе было 6 попаданий ракет и 3 БПЛА.
"Учитывая сложность полученных повреждений в этом регионе, был определен комплекс ремонтных работ, которые могут длиться до двух недель. В то же время мы будем делать все возможное, чтобы сократить этот срок. Для обеспечения питания в области внедряется график плановых отключений, которые будет применять оператор системы распределения АО "Житомироблэнерго", - добавили в госкомпании.
В "Укрэнерго" также работают над восстановлением энергоснабжения Харьковщины. Сейчас запитана критическая инфраструктура (тепло- и водоснабжение), прорабатываются резервные схемы подпитки потребителей.
"Ожидаем, что в течение нескольких дней ситуацию с энергоснабжением в этом регионе стабилизируем", - говорят в "Укрэнерго".
В Одесской области введены плановые графики отключений.
В то же время в днепровском регионе сетевых ограничений нет.
Питание собственных нужд Запорожской АЭС из энергосистемы Украины, прерванное обстрелами врага, было восстановлено.
Напоминаем:
По обновленной информации, в Киевской и Днепропетровской областях были отменены экстренные отключения света, однако до сих пор обесточена часть Одесской области и отдельные районы Киева.
В целом в Украине после российских атак в четверг отсутствует проблема дефицита электроэнергии, однако враг повредил сеть, по которой электричество доставляется в регионы.
Экономическая правда