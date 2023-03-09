Ликвидация последствий атаки РФ продолжается, самая сложная ситуация на Харьковщине и Житомирщине – "Укрэнерго"

Ликвидация последствий 15-й террористической атаки россиян на энергосистему продолжается - по состоянию на 19:00 самая сложная ситуация на Харьковщине и Житомирщине.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"На Житомирщине днем удалось восстановить питание критической инфраструктуры, продолжаются ремонтные работы в магистральной и в распределительных сетях.

На совместном совещании с участием председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, руководства Житомирской областной военной администрации во главе с Виталием Бунечко, мэра Житомира Сергея Сухомлина и руководства АО "Житомироблэнерго" Алексея Шекеты был разработан план устранения последствий разрушений и аварии в области, наработаны резервные схемы питания потребителей", - говорится в сообщении.

Однако ситуация с энергопитанием в области все еще шаткая. Вражеские обстрелы повредили оборудование, которое было отремонтировано после предыдущих трех террористических атак на объекты Укрэнерго в Житомирской области. Всего по результатам четырех массированных атак на энергетическую инфраструктуру в регионе было 6 попаданий ракет и 3 БПЛА.

"Учитывая сложность полученных повреждений в этом регионе, был определен комплекс ремонтных работ, которые могут длиться до двух недель. В то же время мы будем делать все возможное, чтобы сократить этот срок. Для обеспечения питания в области внедряется график плановых отключений, которые будет применять оператор системы распределения АО "Житомироблэнерго", - добавили в госкомпании.

В "Укрэнерго" также работают над восстановлением энергоснабжения Харьковщины. Сейчас запитана критическая инфраструктура (тепло- и водоснабжение), прорабатываются резервные схемы подпитки потребителей.

"Ожидаем, что в течение нескольких дней ситуацию с энергоснабжением в этом регионе стабилизируем", - говорят в "Укрэнерго".

В Одесской области введены плановые графики отключений.

В то же время в днепровском регионе сетевых ограничений нет.

Питание собственных нужд Запорожской АЭС из энергосистемы Украины, прерванное обстрелами врага, было восстановлено.

Напоминаем:

По обновленной информации, в Киевской и Днепропетровской областях были отменены экстренные отключения света, однако до сих пор обесточена часть Одесской области и отдельные районы Киева.

В целом в Украине после российских атак в четверг отсутствует проблема дефицита электроэнергии, однако враг повредил сеть, по которой электричество доставляется в регионы.

Экономическая правда